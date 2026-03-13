Alcalá (Sevilla) ahorra los tres últimos años cerca de 1,5 millones en el suministro de energía eléctrica

El delegado de Hábitat Urbano y Edificios Municipales en el Consistorio de Alcalá de Guadaíra, David Delgado. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha reducido la facturación de los suministros de electricidad, tanto en el alumbrado público como en los edificios municipales en un millón y medio de euros en los tres últimos años. Las cifras año por año, arrojan que en el año 2023 la facturación fue de 4.249.295 euros; en el año 2024, de 3.273.591 euros, y en el pasado 2025, de 2.812.296, lo que ha reducido la facturación respecto al último año en un 15%.

En una nota de prensa, el delegado de Hábitat Urbano y Edificios Municipales, David Delgado, ha explicado que desde el año 2023 se ha reducido la facturación en un tercio (34%), lo que supone un ahorro de más de 1.436.999 euros al año, incluso con la apertura de nuevas infraestructuras municipales como el Centro Cívico Cultural Sur.

Delgado ha manifestado que "este ahorro es posible gracias a una serie de medidas de ahorro adoptadas, tales como, mejoras desde el punto de la contratación del suministro eléctrico con la firma de un contrato a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y el ajuste de las potencias contratadas de los distintos suministros a los consumos y usos actuales".

Otra de las acciones llevadas a cabo desde el Consistorio han sido las mejoras en las instalaciones, tanto en el cambio de luminarias de descarga LED, como con la implantación de sistemas de control para el ahorro energético. La implantación de medidas de eficiencia energética en edificios municipales como la Casa Consistorial, la Biblioteca Editor José Manuel Lara, la Casa de la Cultura y el Teatro Gutiérrez de Alba. Además, de la apuesta por las energías renovables, con la instalación de plantas solares fotovoltaicas y térmicas en los nuevos edificios.

Unas medidas de ahorro energético que se seguirán potenciando este año, tal y como ha adelantado el el titular de Hábitat Urbano, con la implantación de luminarias LED en toda la ciudad, sistemas de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público en parques empresariales y la implantación de plantas solares fotovoltaicas en más edificios. Se estima una vez cambiadas todas las luminarias un ahorro energético de aproximadamente un millón de euros más al año.