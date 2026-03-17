Alcalá (Sevilla) cierra su programación por el '8M' esta semana con actividades protagonizadas por mujeres

Actividades con motivo del '8M' en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que llevará a cabo esta semana las últimas actividades en relación con el '8M' Día Internacional de la Mujer. Así, este miércoles 18 de marzo se celebrará el encuentro 'Historias que inspiran: Voces y testimonios' con mujeres que han contribuido al avance de la igualdad, y el jueves 19 dos artistas realizarán un recorrido musical a través del concierto 'Sonidos de Mujer'.

Según ha informado el Consistorio en una nota, bajo el nombre 'Las historias que inspiran: Voces y Testimonios' se desarrollará una jornada de charla este miércoles a las 18,30 horas en el Centro de la Igualdad abierto gratuitamente a toda la población. Encabezada por un grupo de mujeres formado por la directora de proyectos de Cooperación Internacional, Rebeca Herrera Sánchez, la empresaria local CEO y fundadora de Asalvo, Ana Toscano Jaén, la doctora en Economía y Empresa profesora de la UPO y experta en estudios de desigualdades de género, Mónica Domínguez Serrano, y la madre del presentador Roberto Leal protagonistas de programas televisivos, Mercedes Guillén Leal, se abrirá un diálogo "a favor de la ruptura de fronteras sociales, empresariales, de la invisibilidad femenina o del edadismo".

Posteriormente, el jueves 19 de marzo a las 20,00 horas se ofrecerá el espectáculo 'Sonido de Mujer' de la agrupación musical Siluetas AMNT Producciones en el teatro Gutiérrez de Alba. La sevillana Desi Ojeda, abogada, financiera y guitarrista, junto a la caraqueña Rosanna Franzese, licenciada en Artes por la Universidad Central de Caracas y graduada en Música por el Trinity College de Londres, llevarán a cabo un recorrido atemporal y universal.

Ambas actividades están financiadas con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y para la erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. Pacto de Estado contra la violencia de género.

La programación municipal, bajo la campaña local 'Construyendo desarrollo con igualdad', ha contado con otras iniciativas de impulso municipal como el concierto 'Ellas dan la nota. Mujeres por la Igualdad' y la fiesta familiar con talleres y juegos de valores igualitarios de este pasado fin de semana, la multitudinaria Marcha por la Igualdad, la lectura del manifiesto, exposiciones de manualidades, talleres de desarrollo personal, conferencias dirigidas a adolescentes, la presentación del libro 'Rojo sangre' de historias de lucha femenina, o el coloquio 'Mujer y discapacidad' con la Mesa de las capacidades en Radio Guadaíra.