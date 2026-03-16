Alcalá (Sevilla) completa la ordenación del Zacatín: "la zona con mayor potencial del área metropolitana"

El delegado municipal de Urbanismo de Alcalá, Jesús Mora, ante la propuesta de ordenación detallada en El Zacatín. - AYTO.DE ALCALÁ

El Pleno municipal vota este martes la propuesta de ordenación detallada para avanzar en el desarrollo urbanístico

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) eleva la propuesta al Pleno ordinario del mes de marzo para aprobar la ordenación urbanística pormenorizada del Área de Oportunidad del Zacatín. Este acuerdo permitirá reducir los plazos para la transformación de este suelo en un ámbito urbano, al unificar la emisión de informes ambientales y sectoriales en una único trámite.

Desde el equipo de gobierno municipal se establece como prioridad avanzar en el desarrollo urbanístico de este importante sector, con el objetivo de iniciar la planificación y la ejecución de la urbanización de está zona de expansión de la ciudad, que contarán con nuevos equipamientos e infraestructuras, más zonas verdes y parques públicos y con 4.500 nuevas viviendas, de las que 2.250 serán de forma obligatoria viviendas protegidas, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El Área de Oportunidad del Zacatín se encuentra ubicada entre la Avenida Mar Mediterraneo, el centro comercial Cabeza Hermosa y la Autovía A-92, y cuenta como principal factor de impulso la infraestructura del tranvía de Alcalá, que conectará con la línea 1 de Metro, cuyas obras están actualmente en ejecución.

El sector del Zacatín cuenta con una estación de tranvía y aparcamiento disuasorio ya ejecutado, que será el elemento central y articulador de la ordenación urbanística del sector. Así tal y como ha expresado el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, el Zacatín "es el único ámbito de desarrollo urbanístico del área metropolitana de Sevilla que tiene garantizado, con carácter previo a las obras de urbanización y edificación, la plena movilidad mediante su conexión e integración con la red de metro".

El Área de Zacatín se encuentra recogida en el Plan de Ordenación del Área Metropolitana de Sevilla (Potaus), como una zona de crecimiento urbano, de inversión en nuevas actividades económicas avanzadas y de implantación nuevas dotaciones públicas. Dispone de una superficie neta de 717.126 metros cuadrados y tiene como principal característica la sostenibilidad ambiental, la apuesta por incrementar las zonas verdes en beneficio del conjunto de la ciudad, así como favorecer la movilidad urbana sostenible gracias a los sistemas de transporte público.

Así, destaca principalmente la obtención de 193.730 metros cuadrados de sistemas generales de parque entre el Río Guadaíra en la zona entre el molino del Realaje, el Adufe y la A-8033, carretera de la Venta la Liebre. Todo este ámbito se incorporará al "gran pulmón verde" dentro del Monumento Natural de la Ribera del Guadaíra.

Asimismo, en el interior del sector del Zacatín se contará con 191.829 metros cuadrados de zonas verdes, de los cuales 66.774 metros cuadrados se concentrarán en la zona norte, con un nuevo parque para dar servicio a todos los vecinos del Distrito Norte de Alcalá de Guadíara. El resto de zonas verdes abrazarán las manzanas residenciales para convertir el Área de Zacatín en una referencia de calidad medioambiental del entorno urbano.

PROYECTO DETALLADO DEL ÁMBITO RESIDENCIAL

En el ámbito residencial, se define y concretan las parcelas destinadas a viviendas de tipología colectiva, plurifamiliar en altura. En total, se definen 33 parcelas, con una superficie de 174.299 metros cuadrados, destinadas a 4.500 viviendas, siendo 2.250 viviendas protegidas, que van combinándose en todo el ámbito y ubicándose ambas tipologías en el entorno de la estación de tranvía de Zacatín.

Igualmente se establecen cinco parcelas para uso de actividades económicas avanzadas, con una superficie total de 126.579 metros cuadrados, concentrándose los suelos de uso terciario junto a la A-92 y la zona comercial de cabeza hermosa.

Está ordenación permitirá favorecer la implantación de nuevos proyectos empresariales junto a la zona de mayor dinamismo y en fachada de la principal autovía de Andalucía que conecta los tres principales polos de desarrollo de la Comunidad Autónoma, Sevilla con Málaga y Granada.

Por último, se establecen 69.085 metros cuadrados de suelo para equipamientos locales, destinados a instalaciones deportivas, centros educativos, sistemas de interés social y otras dotaciones locales que promueva el Ayuntamiento y el conjunto de administraciones públicas.

SERVICIO A LA COMARCA DE LOS ALCORES

Además, se reservan 41.500 metros cuadrados de suelo para un gran equipamiento de carácter metropolitano, para dar servicio no sólo a Alcalá de Guadaíra, sino al conjunto de la comarca de los Alcores. Está parcela de equipamiento se sitúa entre la estación del tranvía y la A-92, para mejorar su conectividad. Dicho equipamiento será en primer lugar ofrecido por el ayuntamiento a la Junta de Andalucía para la construcción de un hospital de carácter comarcal.

La ordenación pormenorizada del área del Zacatín también contempla como soluciones de mejora de la movilidad la duplicación de la Avenida Mar Mediterráneo, un nuevo viaducto de cruce entre la Ronda Norte de los Polígonos y Cabeza Hermosa, y la articulación de una gran avenida principal paralela a la vía del tranvía de Alcalá de Guadaíra.

Una vez que el pleno ratifique esta ordenación detallada del Área del Zacatín, seguirán los trámites de evaluación ambiental con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, así como el resto de informes sectoriales de carreteras y confederación hidrográfica, entre otros.