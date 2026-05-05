Alcalá (Sevilla) impulsa ciclo de conciertos que unirá por primera vez a la Agrupación de la Bondad y a Banda de Alcalá

Presentación del ciclo 'Alcalá EnClave de Música'. - ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha puesto en marcha el ciclo musical 'Alcalá EnClave de Música', que permitirá, por primera vez en la historia, llevar a cabo conciertos conjuntos entre las dos formaciones musicales de la ciudad, la Banda de Música de Alcalá y la Agrupación Musical Cristo de la Bondad. Los conciertos harán un "amplio recorrido" por los diferentes estilos musicales.

Según ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota, esta iniciativa cultural, que nace a propuesta de la Delegación de Cultura, pretende acercar la música a toda la ciudadanía por diferentes espacios de la ciudad, ofreciendo un "repertorio variado y de calidad con diferentes piezas y estilos, de la mano de las dos formaciones musicales de la ciudad", como ha explicado el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas.

En concreto, la programación comenzará con un "gran concierto" conjunto entre la Banda de Música de Alcalá y la Agrupación Santísimo Cristo de la Bondad el día 16 de mayo a las 21,00 horas en un sitio "tan emblemático" para la ciudad como el patio de los Silos del Castillo de Alcalá, donde ofrecerán un repertorio de música con raíces andaluzas, sevillanas, rumbas, pasodobles hasta llegar al pop.

Este primero de los conciertos "marcará un antes y un después en la programación musical de ambas bandas y servirá para poner de relevancia el talento de la dos formaciones alcalareñas, disfrutando de la música, del patrimonio y de la identidad de Alcalá en el mejor sitio posible".

Posteriormente, el 2 de octubre a las 21,00 horas será también en el mismo enclave, el Castillo de Alcalá, donde se podrá disfrutar de un nuevo concierto conjunto, en este caso teniendo como protagonistas al cine y las bandas sonoras. La última de las citas conjuntas finalizarán el día 6 de marzo de 2027 en el Auditorio Riberas del Guadaíra con un Concierto de Música Procesional a las puertas de la cuaresma del próximo año.

En cuanto a los conciertos que ofrecerá la Banda de Música de Alcalá serán el día 9 de octubre a las 21,00 horas en el Quiosko de la música del Parque de Oromana, con un concierto de Cámara y el día 12 de diciembre en el Parque Centro, donde actuará la Guadaíra Big Band.

Por su parte, los conciertos que ofrecerá en solitario la Agrupación Santísimo Cristo de la Bondad comenzarán 20 de noviembre a las 20,00 horas en la Iglesia de San Agustín, bajo el título 'Bondad: Candlelight'. El día 20 de febrero de 2027 a las 20,00 horas el Centro de San Miguel, acogerá Bondad desde el piano.

Por último, Rivas ha querido agradecer "la valentía, la generosidad y la buena acogida de ambas bandas" de una iniciativa cultural y musical que "pone de relieve la gran apuesta por la cultura, y la puesta en valor de todos los lugares que poseemos en la ciudad, donde compatir, disfrutar y conectar con la cultura".