Alcalá (Sevilla) llama a la colaboración con clubes deportivos a raíz de la construcción del Centro los Cercadillos

Corporación municipal de Alcalá (Sevilla) en una visita a un centro deportivo. En archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPAPRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha subrayado la construcción del nuevo Centro los Cercadillos, que con una inversión de 7 millones de euros estará listo para mediados del próximo año, con instalaciones que permiten competiciones de alto nivel de velocidad, salto o lanzamiento.

En este sentido y según un comunicado remitido por el Consistorio, ha propuesto a los clubes deportivos trabajar en una hoja de ruta de competiciones que "pueda posicionar a la ciudad sevillana en el mapa nacional de estas prácticas".

CENTRO DEPORTIVO DE VELOCIDAD, SALTO Y LANZAMIENTO

El nuevo centro deportivo contará con una pista de atletismo de ocho calles y 400 metros de cuerda, que permitirá la realización de competiciones oficiales de atletismo y se complementará con espacios para desarrollar diversas disciplinas de salto.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha apuntado a la pista de atletismo como un "elemento principal". Además, dispondrá en el centro de una gran pista polifuncional, con el fin de evitar la interferencia entre el uso intensivo de diferentes disciplinas.

La instalación lleva aparejada un edificio de servicio a pistas, servicios complementarios y graderío para más de medio millar de espectadores incluyendo los asientos de movilidad reducida y las indicaciones técnicas de accesibilidad.

Una edificación de 1.593 metros cuadrados, que además contará con arbolado perimetral y la reurbanización de la calle Hogaza mediante la construcción de una nueva plaza pública.

Igualmente, el proyecto contempla redes internas de servicios e infraestructuras y sus correspondientes acometidas y conexiones a las redes urbanas, la urbanización interna del recinto, y la zona de aparcamientos, que dispondrá de 80 plazas.

Contará también con espacios cubiertos con una edificación principal actuará como centro de operaciones y soporte de actividades complementarias con: vestuario, gimnasio, zonas administrativas, consulta médica, etcétera, con todos los elementos para que el complejo deportivo funcione conforme a la normativa vigente y los estándares de calidad.

Desde el punto de vista del diseño, el estadio está concebido como un espacio abierto, funcional y flexible, capaz de adaptarse a diferentes disciplinas deportivas y a la vida diaria de la comunidad.