Alcalá (Sevilla) ultima el dispositivo de seguridad para la Feria 2026 con drones, cámaras y pruebas de alcoholemia

Junta Local de Seguridad para la Feria de Alcalá 2026 - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad para esta Feria 2026 que estará compuesto por más puntos de luz en la zona de los cacharritos y aparcamientos, un total de 21 cámaras de seguridad en las calles del Real, atracciones y aledaños, y el dron de la Policía Local, además de los efectivos realizando el operativo de tráfico y seguridad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la Policía contará con dos dispositivos, uno para la ciudad y otro específico para la Feria. Actuará desde los accesos y el resto de la ciudad, con los controles de alcoholemia, a la vigilancia de aspectos concretos, como la venta de alcohol a menores, la venta ambulante en general, e iniciativas de vigilancia contra robos y en cumplimiento de las normativas generales y ordenanzas municipales. Además, el Punto Violeta instalado junto a la Policía Local para la prevención de la violencia de género.

Asimismo, el recinto ferial contará con efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, además de la Unidad de Caballería y la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) ambas del Cuerpo. La Feria dispondrá como siempre además de un retén de Bomberos de Alcalá reforzado por dos camiones, con refuerzo especial durante el espectáculo de fuegos artificiales.

A ello se suman los voluntarios de Protección Civil y el servicio sanitario SUME, y el servicio de Niño Perdido en las dependencias destacadas en la Harinera del Guadaíra. Para ello, se repartirán pulseras identificativas entre los pequeños al objeto de facilitar a los servicios de emergencia la posibilidad de contactar con sus acompañantes.

Para mayor seguridad de caseteros y feriantes en el perímetro del recinto se repite el vallado y el servicio de vigilancia por el real. Un año más se refuerzan los servicios de limpieza en el Real de San Juan a cargo de la empresa municipal de limpieza Aira Gestión Ambiental que amplía su servicio de refuerzo los días de preferia con la colocación de 20 contenedores en el Real de San Juan y cuenta con servicios específicos para la Feria y las barriadas colindantes en horarios de mañana, tarde y noche.

La alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Jiménez, ha subrayado que "es un grandísimo trabajo el que realizan para generar esa ciudad efímera que es la Feria de Alcalá y que tiene unas características especiales que la hacen única y referente en Andalucía. Es una de las más bonitas, enmarcada en un entorno envidiable junto a nuestro Monumento Natural".