El alcalde de Sevilla asiste al Campeonato de Andalucía de Natación de Aguas Abiertas en el Club Náutico

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, asiste al Campeonato de Andalucía de Natación de Aguas Abiertas en el Club Náutico Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha estado en la mañana de este viernes, 1 de mayo, en el Club Náutico Sevilla que ha acogido el Campeonato de Andalucía de Natación de Aguas Abiertas, en el que participan unos 350 nadadores.

Durante la jornada de esta mañana se ha disputado la competición en categoría absoluta y durante la de tarde se celebrarán las categorías máster, que congregan a más de 200 participantes, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota.

La Federación Andaluza de Natación ha elegido al Club Náutico Sevilla como sede de este evento por su experiencia en la organización de competiciones en aguas abiertas, como el evento Brazadas Solidarias. En este contexto, el alcalde ha destacado que "tenemos la mejor lámina del río del mundo, un espacio insuperable para la practica del deporte de más alto nivel".