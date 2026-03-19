El alcalde de Sevilla celebra los 40 años de Andex destacando su compromiso con niños y familias frente al cáncer

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz interviene en la Gala del 40 aniversario de Andex. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado la labor de Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex) tras 40 años de "ayuda, compromiso y entrega diaria", en el acto de aniversario.

En este marco, Sanz ha afirmado que "este jueves celebramos 40 años de amor transformado en ayuda, de dolor convertido en esperanza y de compromiso constante, día tras día, con niños, adolescentes y familias que han tenido que enfrentarse a una de las pruebas más duras que la vida puede presentar".

El alcalde ha señalado que "Andex tiene un nombre propio y es el de María Luisa Guardiola, una madre que sufrió la pérdida de su hija, y el de Ana María Álvarez Silvan, que decidieron fundar Andex en 1985".

Asimismo, ha indicado que "Andex ha sabido estar donde más falta hacía", al tiempo que ha reconocido que la entidad "ha acompañado a las familias cuando el mundo se les venía abajo y recordar que detrás de cada tratamiento, de cada ingreso, de cada consulta y de cada espera, hay una familia entera necesitando apoyo, cercanía y un poco de luz en medio de días muy difíciles".

Además, ha recordado que Andex impulsó y financió en 2002 la Unidad Oncohematológica Pediátrica y, posteriormente, en 2013, la Unidad de Día Pediátrica. Así, ha puesto en valor que actualmente "sigue empujando nuevos proyectos vinculados a la atención específica a adolescentes con cáncer".

El primer edil ha concluido que "llegar a 40 años tampoco se entiende sin la respuesta de esta ciudad y sin sus voluntarios, que han ayudado durante décadas a sostener esta obra inmensa". "Esta ciudad se siente profundamente orgullosa de vosotros", ha apostillado.

El alcalde ha concluido agradeciendo la labor a María Luisa Guardiola, a Ana María y a todos los voluntarios por "su entrega incansable", y a todos los que "cada día hacen más grande Andex".