El alcalde de Sevilla entrega los primeros ejemplares de la reedición de 'La boda del Emperador' de Juan de Mata

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entrega los primeros ejemplares de la reedición de 'La boda del Emperador' de Juan de Mata Carriazo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha entregado este viernes los primeros ejemplares de la reedición del libro 'La boda del Emperador', obra original del historiador y arqueólogo Juan de Mata Carriazo y Arroquia, publicada por primera vez en 1958.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, al acto han asistido varios nietos del autor, así como otros familiares, que han recogido de manos del alcalde esta nueva edición impulsada por el Consistorio.

En palabras del alcalde "con esta reedición, el Ayuntamiento de Sevilla rinde homenaje a la figura de Juan de Mata Carriazo y, al mismo tiempo, devuelve a los sevillanos una obra de enorme valor histórico y cultural que merecía volver a estar al alcance de todos, volviendo a poner a disposición una obra de referencia vinculada a la historia de Sevilla y del Real Alcázar, después de que tanto la edición original de 1958 como la posterior reedición de 1997 se encuentren agotadas".

Sanz ha subrayado que "Sevilla tiene la obligación de conservar, difundir y poner en valor el legado de quienes dedicaron su vida a estudiar, interpretar y engrandecer la historia de nuestra ciudad. Juan de Mata Carriazo forma parte de esa nómina imprescindible de sevillanos de adopción que contribuyeron decisivamente al conocimiento de nuestro patrimonio".

Juan de Mata Carriazo y Arroquia, nacido en Jódar en 1899 y fallecido en Sevilla en 1989, fue nombrado Hijo Adoptivo de Sevilla en 1986 e Hijo Predilecto de Andalucía en 1987, además de ser académico de la Real Academia de la Historia.

Esta reedición se enmarca dentro de las acciones que el Ayuntamiento está desarrollando en este año 2026 con motivo de la conmemoración del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en el Real Alcázar.