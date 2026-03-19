El alcalde de Sevilla esgrime transparencia en los actos de Carlos V y la oposición critica "el gobierno de pan y circo"

Desfile teatralizado por el 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla, en foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha esgrimido este jueves la transparencia del Gobierno local en lo concerniente a los actos conmemorativos por los 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal --celebrada en el Alcálzar en 1526--, motivo por el que se organizó un desfile teatralizado el pasado 28 de febrero, con alrededor de 120 participantes entre actores, músicos, bailarines y figurantes. Tanto PSOE como Con Podemos-IU han criticado al respecto la "falta de rigor histórico y presupuestario" y el hecho de que se firmaran "contratos a dedo".

Desde el PSOE, a través de su portavoz, Antonio Muñoz, han afeado al alcalde el gasto "en cinco días" de 1,2 millones de euros para esos actos conmemorativos. "Estamos a favor de conmemorar las efemérides donde Sevilla haya tenido un lugar protagonista, pero con rigor histórico y presupuestario". Así de tajante se ha mostrado Muñoz durante el Pleno ordinario que ha tenido lugar este jueves.

"Le invito a ponerse en el lugar de compañías de teatro y de danza, salas de música, teatros, librerías o galerías de arte que durante el 2025 no tuvieron ni un solo euro de ayuda por parte de su gobierno municipal", ha añadido. "Gobiernan la cultura a base de pan y circo", ha sentenciado.

En opinión de Muñoz, una ciudad como Sevilla "no se puede gestionar a base de fuegos artificiales, de mapping, premios, galas y catering. El mundo de la cultura es algo más", ha interpelado a Sanz, al tiempo que ha criticado también la elección del 28F para dicho desfile teatralizado. "El mapping hablaba de una historia de amor cuando saben perfectamente que Carlos V y Isabel de Portugal se casaron por poderes", ha citado como ejemplo de esa "falta de rigor".

Muñoz ha lamentado la "improvisación" del Gobierno local en relación con estos actos conmemorativos. "Dígame si es serio firmar un contrato a dedo, a las 12.36 horas, de 414.000 euros para un espectáculo que se estrenaba esa misma tarde".

EL ALCALDE DE SEVILLA DEFIENDE SU GESTIÓN

El alcalde de Sevilla ha defendido que ese acontecimiento "cambió no solo la historia de esta ciudad, sino también la historia del mundo". En cuanto a la fecha elegida, "habla del 28F el partido que boicoteó los actos institucionales, no asistiendo a la entrega de las medallas (de Andalucía) en el Teatro de la Maestranza", ha reprochado a Muñoz.

Asimismo, Sanz ha remarcado que en la organización de los diferentes eventos han participado el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Universidad de Sevilla y el Real Alcázar, y que el espectáculo de fuegos artificiales en este espacio monumental "cumplió todos los requisitos" y, además, "existió un plan de seguridad e emergencia". En cuanto al coste de los actos, el regidor ha recordado que "no se ha ocultado nada" puesto que "se anunció en rueda de prensa, en enero, que el total era de 1.479.771 euros".

En este sentido, "de los tres contratos del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), uno se ha adjudicado mediante un negociado sin publicidad, porque es un contrato artístico, como debe saber; otro es menor, y un tercero es un proceso de licitación abierto".

Por último, Sanz ha destacado que "no existen observaciones de fondo por parte de la Intervención" y que la actividad del videomapping "no necesitaba la autorización previa por parte de la Consejería, en materia de patrimonio histórico, debido a que aquellas instalaciones no precisaban obras ni cambios de uso". "No han sido necesarias intervenciones sobre el bien patrimonial, ya que los elementos instalados son autoportantes y desvinculados materialmente de cualquier elemento de la muralla, preservando su conservación de forma integral".

Además, Sanz ha reprochado al portavoz socialista que el 30 aniversario de la Expo 92 pasara "sin pena ni gloria", al igual que el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano y Magallanes o la conmemoración del Año Murillo, este último con 5,1 millones de euros de presupuesto, de los que 1,2 millones fueron a publicidad institucional".

CRÍTICAS DESDE LA COALICIÓN DE IZQUIERDAS

El concejal de la coalición de izquierdas conformada por Con Podemos e Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha formulado una pregunta idéntica en el Pleno. Durante su intervención ha afeado al alcalde que tras "mucha propaganda, mucha foto y mucha grandilocuencia, hay muy poca planificación seria".

"Estamos ante una operación que ha sido muy costosa, casi 1,5 millones de euros, para las arcas públicas, y que encima se ha realizado este gasto a través de adjudicaciones directas, con contratos privados, mediante procedimientos negociados sin publicidad", ha señalado.

Ismael Sánchez se ha referido por último al hecho de que cuando Sanz era candidato a la Alcaldía de Sevilla "ya hablaba de la conmemoración de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. Si hace años tenía clara la importancia de esta efeméride, ¿por qué no impulsó a tiempo la solicitud de declaración de acontecimientos de excepcional interés público este evento". "De este modo --ha añadido-- se podía haber trabajado con antelación y podíamos haber optado a fondos públicos".