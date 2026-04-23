El alcalde de Sevilla insta a LaLiga a contar con los Ayuntamientos para fijar partidos por el "impacto organizativo"

Archivo - Aficionados del Real Betis en un autobús en Sevilla - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reclamado este jueves a la Liga de Fútbol Profesional que consulte a las administraciones locales antes de fijar la fecha final para la celebración de encuentros deportivos, al considerar que no deben adoptarse este tipo de decisiones "de forma unilateral" y sin tener en cuenta el impacto organizativo en la ciudad.

Todo ello, cabe recordar, en el marco del encuentro que este viernes, 24 de abril, acogerá el Estadio de La Cartuja y que enfrentará al Real Betis Balompié y al Real Madrid a las 21,00 horas, una cita que coincide con el fin de semana de la Feria de Abril.

"LaLiga no puede tomar una decisión unilateral, o contando únicamente con los equipos y sin consultar a los ayuntamientos, porque puede ocurrir lo que va a ocurrir mañana, y es que con un importantísimo dispositivo dispuesto para el desplazamiento al recinto ferial, también debemos atender la demanda de aquellos que quieran desplazarse al Estadio de La Cartuja. Será un día complicado", ha asegurado el regidor en declaraciones en la cadena Cope, recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha querido pedir disculpas de antemano a aquellos que durante la referida jornada deseen realizar desplazamientos para asistir a la cita deportiva. "Quiero empezar a pedir disculpas a los aficionados que se desplacen, porque van a tener medios, pero los recursos de los ayuntamientos no son infinitos", ha apostillado.

"Hay un dispositivo de lanzadera de entrada y salida de la feria que no se puede tocar. Evidentemente se dará servicio al Estadio de La Cartuja, pero LaLiga de fútbol no puede tomar una decisión sin consultar también a los ayuntamientos", ha referido.

Por otra parte, Sanz ha mencionado a la Federación Española de Fútbol y ha agradecido el cambio de fecha de la final de la Copa del Rey. "Quiero agradecer que cambiase la fecha porque era un partido que se iba a jugar el sábado de la Feria de Abril, por eso me gustaría agradecer que atendiese la solicitud del Ayuntamiento y adelantase el partido", ha concluido.