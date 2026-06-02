El alcalde de Sevilla lamenta la muerte del consejero de Universidades José Carlos Gómez Villamandos

Archivo - Imagen de archivo. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación y máximo responsable del PCT Cartuja, ahora presentado Sevilla TechPark, José Carlos Gómez Villamandos (d); junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (i). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz ha lamentado el fallecimiento del actual consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, José Carlos Gómez Villamandos.

El primer edil ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia "del querido José Carlos", al que ha calificado como "un extraordinario consejero" y "mejor persona y amigo".

Gómez Villamandos ha fallecido este martes, 2 de junio, en Córdoba a los 63 años de edad víctima de una enfermedad que padecía, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz.