El alcalde de Sevilla reconoce labor de servicios públicos y homenajea a profesionales que han salvado vidas en la Feria

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la Caseta Municipal durante la Feria 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha entregado este sábado en la Caseta Municipal un reconocimiento a los profesionales y servicios públicos que están haciendo posible el desarrollo de la Feria, destacando especialmente a quienes han intervenido en situaciones de emergencia salvando vidas durante estos días.

En este sentido, Sanz ha puesto en valor la coordinación del Cecop, así como la "labor constante" de la Policía Local de Sevilla y la Policía Nacional, junto a Protección Civil, Bomberos de Sevilla, los servicios sanitarios, así como los equipos de limpieza y mantenimiento, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Así, el alcalde ha precisado que "todo empieza mucho antes, desde que se puso aquel primer tubo de la portada el pasado 22 de febrero, con los trabajos previos de montaje y planificación". "El gran éxito de la Feria es que detrás de su preparación hay muchas personas que, desde hace meses, con su esfuerzo, hacen posible que Sevilla viva esta gran semana grande con seguridad y normalidad", ha agregado el primer edil.

Durante el acto, el regidor ha destacado algunas intervenciones que han marcado estos días. Por un lado, ha reconocido a los agentes de la Policía Local Luis Miguel Herrera y Vicente Antonio Arcos, quienes lograron salvar la vida de una mujer de 42 años en un establecimiento del centro gracias a la rápida utilización de un desfibrilador. "Llegaron en apenas un minuto y actuaron con una profesionalidad y una humanidad ejemplares, demostrando la importancia de contar con medios adecuados y formación", ha apostillado.

Asimismo, el alcalde ha valorado positivamente la actuación de David Manuel González, voluntario de Protección Civil, quien intervino para salvar la vida de un niño de un año y medio que se estaba asfixiando en la zona de la contraportada del Real. "Tomaron una decisión rápida y valiente, trasladándolo directamente en su vehículo hasta el puesto sanitario, y esa decisión fue clave para salvarle la vida", ha señalado Sanz.

En esta línea, el alcalde ha extendido también su agradecimiento al área de Fiestas Mayores, Tussam, Metro de Sevilla, Lipasam, Emasesa, así como a los equipos de Urbanismo, Consumo, Protección Animal, Movilidad, Guardia Civil y el Puerto de Sevilla "por su implicación durante toda la semana".

En suma, el acto ha concluido con un reconocimiento al personal de la Caseta Municipal --ordenanzas, equipo de protocolo, servicio de catering y personal de limpieza--, a quienes el alcalde ha agradecido su trabajo diario.