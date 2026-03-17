El alcalde de Sevilla se reúne el Foro FISE para impulsar una agenda de eventos deportivos para promocionar la ciudad

Reunión del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con representantes del Foro FISE - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido este martes con los representantes de los dieciocho clubes que componen el Foro FISE, Foro Interclubes de Sevilla, para coordinar e impulsar una agenda de eventos deportivos que "contribuyan a fortalecer y promocionar la marca Sevilla".

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, durante encuentro, el alcalde ha remarcado "el compromiso del Consistorio para cooperar con los clubes que integran FISE, en todos los aspectos en general, y en particular en lo que se refiere a la organización de eventos y actividades tanto por lo que éstas suponen para dinamizar la agenda de la ciudad como para promocionar la marca Sevilla".

Esta agenda contempla eventos ya consolidados y con un amplio reconocimiento incluso a nivel nacional, como pueden ser la Copa Sevilla de Tenis, organizada por el Real Club Tenis Betis, o el Ascenso a Vela del Guadalquivir, por el Club Náutico; con otros de reciente creación y gran proyección, como el Concurso Hípico de Saltos, del Real Club Pineda; así como actividades más enfocadas a la participación de los propios deportistas locales, como puede ser el caso de la Carrera Popular Solidaria de Santa Clara.

En total, este calendario anual incluye más de cuarenta eventos y actividades deportivas para este 2026 que se desarrollan a lo largo de todo el año y que da a los sevillanos la posibilidad de participar como deportistas o como espectadores, en función del tipo de evento.

El Foro Interclubes de Sevilla surgía en el año 2012 como plataforma de colaboración entre clubes deportivos de Sevilla con el objetivo principal de promocionar de manera conjunta el deporte amateur y fortalecer los vínculos existentes entre las entidades que lo componen.

En la actualidad, lo integran 18 entidades tras la reciente incorporación de la Universidad de Sevilla. Se une a la lista que conforman el Club Náutico Sevilla, el Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, Real Club Pineda, Real Club de Tenis Betis, Club Santa Clara, Club de Campo, Club Rio Grande, Club Tenis Oromana, Real Club de Golf, Club Zaudín Golf, Club de Golf Hato Verde, Club Tenis Pítamo, Club Bernier, CDSCM Híspalis, CDSCM Oficiales de Tablada y CDSCM Suboficiales de Tablada.