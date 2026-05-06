Amenaza de muerte a quien fue su médico en Sevilla tras forzar la puerta de su consulta: "Llorarás lágrimas de sangre"

Archivo - Imagen de una campaña de tolerancia cero a las agresiones a sanitarios, como imagen de recurso. - JUNTA - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha alertado de una nueva agresión a profesionales sanitarios. En esta ocasión, el episodio tenía lugar el pasado 28 de abril en la Unidad de Salud Mental Comunitaria Macarena Norte, perteneciente al Hospital Universitario Virgen Macarena, donde un facultativo era objeto de "amenazas de muerte explícitas" por parte de una expaciente que intentó acceder por la fuerza a su consulta.

Los hechos, confirmados por fuentes hospitalarias, se produjeron en torno a las 10,45 horas, cuando el médico, que se encontraba atendiendo pacientes mediante teleconsulta, comenzó a escuchar gritos en el centro. Instantes después pudo comprobar que procedían de una expaciente que se hallaba en la puerta de su despacho, tratando de acceder al mismo, según detalla el sindicato en un comunicado.

Esta persona profirió amenazas de "extrema gravedad" dirigidas contra el profesional, con expresiones como 'te voy a matar, a ti y a tu familia' o 'vas a llorar lágrimas de sangre', al tiempo que trataba de forzar la entrada al despacho. Ante esta situación, el profesional tuvo que bloquear físicamente la puerta desde el interior hasta conseguir cerrarla con llave.

El sistema de alarma 'Auxilia' se activó correctamente y el vigilante de seguridad acudió con rapidez. Posteriormente, se personaron en el centro cuatro agentes de la Policía Nacional, que intervinieron para controlar la situación.

Como consecuencia del incidente, el profesional precisó atención sanitaria urgente por un cuadro de estrés agudo y presentó la correspondiente denuncia, acompañada de parte de lesiones emitido en urgencias. Al día siguiente volvió a requerir asistencia sanitaria y actualmente se encuentra en situación de incapacidad temporal derivada de estos hechos, añade el Sindicato Médico de Sevilla.

El sindicato insiste al respecto en que las agresiones a sanitarios "no pueden normalizarse ni quedar reducidas a meros hechos aislados", por lo que reclaman 'tolerancia cero' frente a cualquier forma de violencia en los centros sanitarios y piden, "una vez más", al Servicio Andaluz de Salud "que tome medidas reales y eficaces para proteger a sus profesionales sanitarios".

Desde el centro hospitalaria se confirma esa situación de violencia verbal, que han lamentado, y las mismas fuentes remarcan el hecho de que se activaron las medidas contempladas en el protocolo de atención de agresiones a profesionales.