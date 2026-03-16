El AMPA de Altos Colegios Macarena en Sevilla señala grietas en el centro y el Ayuntamiento confirma inicio de las obras

Exterior del CEIP Altos Colegios Macarena en Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Altos Colegios Macarena de Sevilla han señalado la aparición de grietas en los últimos meses en el edificio, provocando la clausura del gimnasio y el acotamiento de algunas zonas dentro de las aulas.

"Los bomberos clausuraron el gimnasio en noviembre ante el peligro por las fisuras en el techo. Hasta el momento, el Ayuntamiento solo ha hecho informes, a pesar la urgencia de las obras", ha asegurado Belén Ortega, presidenta del AMPA del centro, a Europa Press.

Ortega ha indicado que el cierre del gimnasio ha supuesto problemas en la coordinación y organización de la actividad del centro, en especial, "durante los días de lluvia en los que sirve de espacio de desahogo para los niños", sumándose al "riesgo para la seguridad".

Por su parte, fuentes municipales han señalado a esta agencia "que en ningún momento ha existido dejación de funciones por parte del Ayuntamiento". Asimismo, han señalado que "ni desde el área de Edificios Municipales ni desde el Departamento de Mantenimiento" se ha procedido a la clausura del gimnasio.

En esta línea, han confirmado que "tras los estudios técnicos", desde el Ayuntamiento "ha programado la intervención necesaria" que han calificado como "compleja" al ser un edificio de 1864 "con muros de carga de ladrillo y sistemas constructivos propios de la época". Una actuación que "seguirá las indicaciones de la Oficina Técnica municipal, basadas en la diagnosis elaborada por la empresa especializada Elabora".

"Para ejecutar los trabajos es necesario contar con maquinaria específica que permita acceder con seguridad al punto donde se debe intervenir, algo que se prevé disponer en los próximos días. En cuanto esté disponible, se procederá a realizar la reparación conforme a las indicaciones técnicas establecidas", ha asegurado el Consistorio.

"¿CÓMO CONTROLAS QUE LOS NIÑOS NO PASEN POR ESA PARTE?"

Junto a la clausura del gimnasio por las fisuras, el AMPA del centro ha señalado grietas en varias aulas del edificio, provocando en algunas de ellas el acordonamiento de ciertas zonas ante "el peligro", en concreto en una clase de para niños de cuatro años.

"¿Cómo controlas que los niños no pasen por esa parte?", se pregunta Ortega quién ha señalado que las 180 familias del colegio están viviendo "con incertidumbre" la situación ante la falta de plazos por el Ayuntamiento.

"En la práctica se limita a informes mientras sigue el peligro sobre nuestros hijos", ha remarcado Ortega. Ante esta situación, el AMPA ha convocado una movilización el martes 24 de marzo por la mañana en la calle Pacheco y Nuñez de Prado, en las traseras del colegio, para reclamar soluciones.

Sobre estas grietas en las aulas, fuentes municipales han confirmado que "han sido objeto de estudio técnico" y se han colocado sistemas para "comprobar si están activas o permanecen estables".

Un procedimiento que según el Ayuntamiento "requiere un periodo de observación". Asimismo, los técnicos han indicado que las grietas detectadas "no son recientes, estimándose que podrían existir desde hace al menos cinco años".

"Una vez se disponga de los datos concluyentes del seguimiento, se actuará con la máxima diligencia para ejecutar las actuaciones que correspondan", han asegurado.