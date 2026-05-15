Ampliado hasta el 29 de mayo el plazo de inscripción a la convocatoria de las ayudas Éfeso Sevilla del Ayuntamiento

El delegado de de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García, junto a beneficiarios de las ayudas Éfeso. - AYTO. SEVILLA

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha ampliado hasta el próximo 29 de mayo el plazo de solicitud de la cuarta convocatoria de Éfeso Sevilla, el programa municipal cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) que combina formación oficial, prácticas en empresas y acompañamiento personalizado para favorecer la inserción laboral de personas desempleadas de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, durante una visita al curso de Cocina, el delegado de Empleo, José Luis García, ha subrayado que amplian este plazo para "ofrecer una mayor oportunidad a todas las personas interesadas en participar en este programa, especialmente a quienes más necesitan mejorar su cualificación y acceder a nuevas opciones laborales".

En esa línea, García ha señalado "la importancia de transformar la formación en oportunidades reales de contratación". Éfeso Sevilla cuenta con una inversión de 9,77 millones de euros, financiada en un 85 % por el FSE+ y en un 15 % por el Ayuntamiento de Sevilla.

El programa prevé la participación de 1.305 personas en 87 itinerarios formativos, con una duración de entre tres y nueve meses, todos ellos vinculados a certificados de profesionalidad oficiales, válidos en toda la Unión Europea. Estas acciones incluyen prácticas en empresas, tutorías, orientación individual y formación transversal.

Además, el programa contempla becas de 13,45 euros por día de asistencia, con el objetivo de facilitar la participación de las personas que encuentran mayores dificultades para acceder a la formación y al mercado laboral.

El 76 % de los itinerarios está reservado a colectivos con mayores barreras de acceso al empleo, entre ellos personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años --especialmente mujeres--, personas con discapacidad y otras situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, se mantienen itinerarios específicos dirigidos a personas empadronadas en zonas desfavorecidas de la ciudad. El delegado ha defendido que Éfeso Sevilla es una herramienta "útil, directa y adaptada a la realidad del mercado laboral".

Esta cuarta convocatoria incorpora acciones formativas en sectores con alta demanda laboral, como auxiliar de mantenimiento de aeronaves, vigilante de seguridad, montador de instalaciones solares fotovoltaicas, cuidador de personas dependientes, mozo de almacén, vendedor técnico, carnicero, soldador alicatador, camarero de piso, técnico en estudios de mercado o recepcionista en alojamientos.

Estas formaciones capacitan para ocupaciones demandadas en ámbitos como la logística, el turismo, el comercio, la atención a la dependencia, la industria aeronáutica, las energías renovables, la seguridad privada, la informática y el marketing.

Los itinerarios se impartirán en horario de mañana, de 9,00 a 14,00 horas, o de tarde, de 16,00 a 21,00 horas, en distintos espacios de Sevilla y su entorno. El acceso a la formación contará con transporte gratuito para facilitar la asistencia del alumnado.

Asimismo, entre los requisitos generales para participar figuran ser mayor de 16 años, estar empadronado en Sevilla, constar como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y contar con la titulación mínima exigida para el nivel de cada certificado. Las solicitudes pueden presentarse a través de la Sede Electrónica municipal, en el Registro General y en los Registros Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla.