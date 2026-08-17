Andalucía eleva a 43 los casos de virus del Nilo tras detectar 5 nuevos casos, uno de ellos en la provincia de Huelva

Operarios realizan trabajos de control y tratamiento de mosquitos transmisores del virus del Nilo occidental en la localidad sevillana de Los Palacios, el pasado 4 de agosto de 2026. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha elevado a 43 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya notificado este lunes cinco nuevos positivos, de los que cuatro se han registrado en la provincia de Sevilla y uno, por primera vez, en la provincia de Huelva.

En concreto, desde la última actualización realizada el pasado viernes, 11 de agosto, se ha localizado un nuevo caso en los municipios sevillanos de Almensilla, Coria del Río, Dos Hermanas y Villamanrique de la Condesa, mientras que en Hinojos (Huelva) se ha notificado otro positivo, según la última actualización de la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press.

De los 43 casos confirmados hasta el momento, 29 (dos más desde la última actualización) han presentado una enfermedad leve y 14 (tres más) han desarrollado enfermedad neuroinvasiva. En cuanto a su evolución clínica, desde el inicio del recuento se ha registrado una defunción, una persona se ha curado sin secuelas y los otros 32 presentan una evolución provisional favorable.

Los casos humanos detectados este año en Andalucía se concentran en la provincia de Sevilla y Huelva. Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con mayor número de positivos, con nueve, seguido de Coria del Río, con seis; y Dos Hermanas y La Puebla del Río, con cinco casos cada uno; Aznalcázar, con cuatro casos.

A ellos se suman Almensilla, Palomares del Río y Sevilla, con tres casos positivos cada uno de ellos, mientras que Los Palacios y Villafranca, Olivares e Hinojos han contabilizado un caso cada uno.

La Junta ha informado además de que se han realizado estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo en 457 usuarios, así como el despistaje de arbovirosis en 119 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se han llevado a cabo 3.620 determinaciones entre el 1 de junio y el 9 de agosto.

20 MUNICIPIOS ANDALUCES EN ÁREA DE ALERTA

En paralelo, actualmente son 25 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental. Así, la última actualización ha incorporado a Hinojos (Huelva).

Por provincias, se encuentra en esta situación Salobreña, en Granada; Lopera, en Jaén; Fuengirola, Mijas --la zona de Las Lagunas-- y Málaga capital --en Campanillas--; y otros 15 municipios de la provincia de Sevilla.

En concreto, en Sevilla permanecen en alerta Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

La declaración de un área en alerta implica intensificar las vigilancais entomológica, animal y humana, además de activar acciones de promoción comunitaria y reforzar la comunicación a la ciudadanía para fomentar las medidas de protección frente al virus. Los ayuntamientos deben también intensificar el control y tratamiento de los mosquitos transmisores.

SANIDAD PIDE EVITAR LAS PICADURAS

Ante esta situación, la Consejería ha incidido en la necesidad de adoptar medidas de protección y prevención, especialmente entre las personas vulnerables y en aquellos municipios donde se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Entre las recomendaciones se encuentra utilizar repelentes registrados, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar perfumes y otros olores intensos que puedan atraer a los mosquitos. También aconseja instalar mosquiteras, utilizar insecticidas domésticos o repelentes ambientales y apagar las luces cuando no sean necesarias.

Asimismo, Salud Pública ha enfatizado en la importancia de evitar acumulaciones de agua estancada en piscinas, albercas, lavaderos, jardines, macetas, juguetes o cubos, ya que estos espacios pueden convertirse en lugar de cría de las larvas de mosquito.