Arranca una nueva fase de tratamientos aéreos en el arrozal de Sevilla para controlar los mosquitos del virus del Nilo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha iniciado desde este viernes, 7 de noviembre, la tercera fase de tratamientos biocidas aéreos para el control de los mosquitos transmisores del virus del Nilo Occidental (VNO) en parcelas de arroz ya cosechadas. Los trabajos cubrirán 2.600 hectáreas de áreas periurbanas repartidas entre los municipios de La Puebla del Río, Isla Mayor, Dos Hermanas, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca y Utrera, dentro del Plan de Vigilancia y Control de Vectores Transmisores del VNO.

Según ha informado la institución provincial en una nota, en estos puntos ya se había actuado durante el verano con dos tratamientos larvicidas y adulticidas. Esta tercera fase se impulsa debido al "aumento del riesgo de proliferación larvaria tras la cosecha y a la oportunidad operativa que ofrece la siega del cultivo, que facilita el acceso de los medios aéreos".

Una vez recolectado el arroz, las parcelas presentan láminas de agua someras y fragmentadas, idóneas para el desarrollo de larvas de mosquito cuando las condiciones meteorológicas son favorables, tal y como ha enmarcado la Diputación, al tiempo que ha apostillado que durante octubre se registraron temperaturas casi tres grados por encima de la media histórica y precipitaciones intensas, que han favorecido la persistencia de encharcamientos residuales y un mayor potencial de reproducción.

Los tratamientos se aplican con avionetas y drones, combinando ambos sistemas para mejorar la eficacia. Las aeronaves tripuladas permiten rendimientos operativos superiores con menores costes y tiempos de aplicación, mientras que los drones aportan mayor precisión en superficies reducidas o de difícil acceso. Esta combinación convierte a los métodos aéreos en una alternativa eficiente y sostenible para el manejo de plagas en entornos agrícolas complejos como los arrozales.

Además, las actuaciones se centran prioritariamente en zonas donde las inspecciones recientes han detectado una alta presencia de larvas. Los trabajos han comenzado en parcelas situadas al sur del núcleo urbano de La Puebla del Río y continuarán por el entorno de las urbanizaciones próximas al arrozal del mismo municipio. Posteriormente se intervendrá en Isla Mayor y el poblado Alfonso XIII, así como en las pedanías de Pinzón (Utrera) y Chapatales (Los Palacios y Villafranca), y en áreas cercanas al Brazo del Este.

Los tratamientos utilizan larvicidas biológicos inscritos en el Registro Oficial de Biocidas, formulados a base de Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, específicos para el control de larvas de mosquitos. Se aplican desde el amanecer hasta media mañana, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables, con vuelos a menos de 10 metros sobre los focos tratados y respetando una franja de exclusión mínima de 50 metros en torno a los núcleos de población.

Estas intervenciones aéreas se complementan con acciones de vigilancia y control terrestre, que incluyen la revisión de puntos larvarios antes y después de los tratamientos para evaluar su eficacia, así como tratamientos localizados y adulticidas en zonas refugio de mosquitos adultos situadas en el entorno periurbano de las poblaciones.

El Plan Provincial de Vigilancia y Control de Vectores Transmisores del VNO abarca zonas periurbanas de 15 municipios del entorno del Guadalquivir, con una población diana de casi 478.000 habitantes. Hasta octubre, las actuaciones han cubierto más de 11.000 hectáreas, con 30.000 prospecciones y 7.300 tratamientos realizados por doce equipos técnicos que han trabajado durante el periodo de mayor riesgo.

Según los técnicos del plan, estas medidas han contribuido de forma decisiva a la reducción de contagios en personas en las zonas de especial riesgo, donde también podría haber influido la inmunización natural de aves tras la elevada incidencia del año pasado. El programa, pionero en España, continuará durante los próximos meses con actuaciones adaptadas a la evolución estacional del mosquito.