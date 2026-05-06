Arranca en la pradera del Puente del Dragón de Alcalá (Sevilla) la III edición de 'Música en la Naturaleza'

Ciclo musical en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La pradera del Puente del Dragón de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido la III edición de 'Música en la Naturaleza' de la mano de la Coral Polifónica de Alcalá de Guadaíra y el Cuarteto Irippo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la jornada se ha desarrollado este martes y ha congregado a unas 400 personas. En la cita han participado el delegado de Cultura y Patrimonio, Christopher Rivas, junto a la responsable de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, y otros miembros del Gobierno local.

Este ciclo musical pretende "fortalecer los lazos que unen la cultura y la naturaleza" en Alcalá. Tras esta primera sesión, el proyecto continuará por distintos parques de Alcalá los miércoles de mayo a las 21,00 horas con entrada libre y gratuita. El 13 de mayo será el turno de Big Band Guadaíra. El Cuarteto Súbito actuará el 20 de mayo en el Parque de la Concordia de Nueva Alcalá.