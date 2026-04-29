Artillería se abre a la Bienal de Flamenco de Sevilla con los estrenos de Ana Morales y Pablo Martín Caminero

Ana Morales, en uno de sus espectáculos. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla, tras albergar el ciclo Amalgama, se suma a los espacios de la XXIV edición de la Bienal de Flamenco para acoger los estrenos de varios de los espectáculos que conforman su programación. El edificio será escenario de las creaciones que presentarán Ana Morales, los días 13 y 14 de septiembre --'Rapsodia. Fantasía subterránea'-- y Pablo Martín Caminero, que los días 22, 23 y 24 de septiembre pondrá en escena 'Trilogía', una propuesta que enmarca tres piezas en torno al cante, el toque y el baile.

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado la incorporación de Artillería a la programación de la Bienal como "un paso natural en el proceso de consolidación de este espacio como uno de los grandes polos culturales de la ciudad". En este sentido, remarca en una nota de prensa que "tras la excelente acogida del Ciclo Amalgama, vuelve a abrirse a este arte universal, reforzando su papel como lugar para la creación contemporánea y el diálogo entre tradición e innovación".

"La presencia de la Bienal en este espacio no solo amplía los escenarios del festival, sino que también permite explorar nuevos formatos y experiencias en un entorno único, capaz de acoger propuestas de gran envergadura y, al mismo tiempo, impulsar la experimentación artística", ha añadido la delegada municipal.

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, se ha referido a una de las "grandes novedades" de esta edición. "Un espacio con vocación de vanguardia y creación que se incorpora al circuito artístico no solo de la Bienal, sino también de la ciudad". En ese sentido, ha informado de que "además de una intensa actividad paralela, que será anunciada en su momento, Artillería reúne una serie de piezas dancísticas e instrumentales pensadas desde ese lugar".

El público podrá disfrutar por primera vez en tres días consecutivos de la trilogía de Martín Caminero en formato. Primero, 'Al toque', donde piezas sublimes como 'Alcázar de Sevilla' o 'Nacencia', de Manolo Sanlúcar, "cobran un tono jazzístico y jondo en el contrabajo"; por otro, 'Al baile', un estreno que cuenta con la "complicidad" de María Moreno, y por último, 'Al Cante', donde el trío del vitoriano se junta con el "eco desgarrador" de David Carpio, desde Jerez, "para hacer diabluras".

Por otra parte, 'Rapsodia. Fantasía subterránea', la nueva creación de Ana Morales, se articula como un "viaje órfico que desciende a la Sevilla de los siglos XVI y XVII a través de la forma libre de la rapsodia" y cuenta con la dirección musical de Niño de Elche, la guitarra flamenca de Manolo Franco y el saxofón y electrónicas de José Vendetti.

En la pieza, "el hallazgo de un pasadizo subterráneo abre la puerta a otro tiempo, un espacio laberíntico donde la pérdida se convierte en detonante de la fantasía y en motor de la acción escénica". En ese tránsito, textos de San Juan de la Cruz y músicas del Renacimiento sevillano se entrelazan con sonoridades que evocan un Nuevo Mundo, "generando una tensión constante entre lo místico y lo pagano, entre lo antiguo y lo emergente".

"Fiel a una trayectoria marcada por la búsqueda de nuevos lenguajes dentro del flamenco, Morales construye aquí un dispositivo coreográfico donde el gesto se abre a lo telúrico y lo visceral". Su formación en danza contemporánea y flamenco, así como su inclinación por la improvisación como germen del movimiento, se traducen en una pieza que "indaga en los límites entre deseo y constricción, sometimiento y liberación".