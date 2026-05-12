La Asociación de Fibromialgia de Alcalá (Sevilla) clausura sus Jornadas Anuales con la lectura de un manifiesto

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, en la clausura de las 24ª Jornadas Divulgativas de la Asociación de Fibromialgia del municipio alcalareño. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fibromialgia de Alcalá de Guadaíra (AFA) ha clausurado este martes con la lectura de un manifiesto sus 24ª Jornadas divulgativas anuales. Desarrolladas con la colaboración del Ayuntamiento a lo largo de estos días han realizado diversas actividades con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia y de la Fatiga Crónica que se celebra este martes, 12 de mayo.

Tal y como ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota, esta vigésimo cuarta edición reafirma el "papel vital" de la asociación como red de apoyo para quienes conviven con esta patología crónica, "ofreciendo un espacio de visibilidad y encuentro en distintos puntos clave del municipio".

En la lectura del manifiesto, bajo el lema 'La fortaleza de la unidad', han estado presente una representación de la Corporación Municipal encabezada por la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez. Un manifiesto que ahonda en la necesidad de un mayor conocimiento sobre la realidad de las enfermedades ligadas a la Fibromialgia, tanto por parte de los profesionales sanitarios, como de los legisladores y de la población en su conjunto.

El objetivo, según ha precisado la Administración local, es lograr no sólo una mejor calidad de vida por parte de las personas afectadas, sino también para que puedan alcanzar "una igualdad de derechos sociales y laborables en sintonía con las limitaciones de su enfermedad".

De este modo, se efectúa una reivindicación de una igualdad en el sistema sanitario y la necesidad "de un modelo estructural de unidades de carácter multidisciplinar en todos los territorios con dotación de equipos de profesionales y recursos".

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha destacado que "desde el Ayuntamiento contarán siempre con nuestro apoyo y compromiso", al tiempo que ha dicho que "es necesario la implicación de toda la sociedad para visibilizar a los enfermos, y seguir destinando recursos económicos para la investigación y potenciar mejores tratamientos para la enfermedad con una atención primaria y especializada de calidad".

En contexto, la jornada ha contado con la participación de la Federación Liga Reumatológica Andaluza (LIRA) y previamente al manifiesto se ha desarrollado el "tradicional desayuno saludable y la danza del corazón". Asimismo, la Asociación ha entregado reconocimientos a diversos miembros de la asociación por su trayectoria de más de diez años y su labor en ella.

El Consistorio ha apostillado que la Fibromialgia es una enfermedad que afecta de forma multisistémica --dolores y fatigas crónicas, alternaciones de sueño, limitación del esfuerzo, intolerancia a alimentos y fármacos-- que disminuyen la calidad de vida de las personas afectadas.

Estas jornadas, que tienen "un carácter divulgativo y concienciador sobre la realidad de esta enfermedad para la sociedad", también, a través de ponencias y encuentros, aportan "un conocimiento mayor" sobre aspectos médicos o legales que puedan aportar una mejora de la calidad de vida de las personas que la padecen y sus familiares.