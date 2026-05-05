Avanza "a buen ritmo" la limpieza y desbroce de solares en Alcalá (Sevilla) para reducir el riesgo de incendios

Un trabajador municipal realiza tareas de desbroce en solares municipales. - AYTO. DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El delegado de Hábitat Urbano y Equipamientos Municipales, David Delgado, ha visitado esta semana los trabajos de desbroce y limpieza de todos los solares de titularidad municipal de la ciudad, actuaciones dirigidas a eliminar los pastos y reducir el riesgo de incendios.

Estos trabajos se enmarcan en una línea de actuación que se viene desarrollando de forma continuada desde hace años, y bajo los criterios técnicos de los bomberos, se realizan sin interrupción, si bien se refuerzan e intensifican en función de las previsiones meteorológicas y el incremento de las temperaturas, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Se trata de una actuación conjunta entre la empresa pública Aira Gestión Ambiental, la Delegación municipal de Hábitat Urbano y la Delegación de Gobernación. Junto a los trabajos en solares, se desarrollan también de forma permanente las labores de eliminación de hierbas en acerados y viales de la ciudad, que se ejecutan a diario en distintas calles, plazas y avenidas de Alcalá.

A los solares municipales se suman aquellos que, pese a ser de propiedad privada, se limpiarán con recursos públicos en el marco de un proceso disciplinario abierto por la Delegación de Urbanismo y en aras de la salubridad y seguridad de la ciudadanía. Estos expedientes vienen precedidos de avisos y requerimientos a las entidades o personas propietarias de dichos solares y, en el caso de no haber respuesta, en última instancia el desbroce lo acomete el Ayuntamiento cargando sobre la propiedad la consiguiente sanción y costes de la intervención.

En este sentido, el año pasado se intervino en más de 30 solares distribuidos por todo el municipio, con actuaciones destacadas en zonas como Rabesa, Montercarmelo, Venta el Nevero, Mar Mediterráneo, Ladera del Castillo o el entorno del Castillo de Marchenilla. En algunos emplazamientos fue necesario realizar intervenciones dobles o de refuerzo, debido al crecimiento estacional de la vegetación.

SOLARES DE TITULARIDAD PRIVADA

En cuanto a los solares de titularidad privada, desde disciplina urbanística, desde el mes de agosto de 2025 hasta diciembre se han aperturado 6 expedientes de orden de ejecución y durante este año 2026, un total de 54 expedientes.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que estas labores forman parte de la gestión ordinaria del servicio municipal, desarrollándose de manera planificada, continua y adaptada a las condiciones climáticas, con especial refuerzo en los periodos de mayor riesgo.