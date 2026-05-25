Ayudas a los establecimientos afectados por las obras del Metro de Sevilla y del Casco Antiguo: Estos son los plazos

Imagen de Archivo. Pavimentación en Pino Montano. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado este lunes el plazo de solicitud para que los comercios afectados por obras de infraestructuras de larga duración, como las de la línea 3 del metro o como las que se desarrollan en el Casco Antiguo, puedan solicitar durante 20 días hábiles ayudas directas valoradas en 382.000 euros entre ambas convocatorias para su reactivación económica y en compensación de las posibles pérdidas provocadas por estas actuaciones.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la convocatoria a los afectados por las obras del metro está dotada con una cuantía de 310.000 euros y está dirigida a las empresas ubicadas en las zonas de afectación directa de las obras de los tramos 1, 2 y 3 de la Línea 3, ejecutadas por la Junta de Andalucía.

Por su parte, la segunda línea, con un presupuesto de 72.800 euros, está destinada a los establecimientos afectados por obras públicas de mejora urbanísticas en una docena de vías del centro como las calles Teodosio, Juan Rabadán, Santa Ángela de la Cruz, Dueñas, Gerona, San Juan de la Palma, Alcázares, Méndez Núñez, Moratín, Muñoz Olivé, San Pablo y Rosario.

De esta manera, tras la publicación de las convocatorias en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este lunes, se abre un plazo de solicitud de 20 días hábiles en el que los negocios que cumplan los requisitos establecidos en las bases pueden solicitar estas ayudas cuyas cuantías pueden alcanzar, según el grado de cumplimiento de los indicadores de afectación, los 6.000 euros en el caso de la convocatoria de ayudas de la línea 3 del Metro o los 4.800 en el resto de ayudas para los comercios del Casco Antiguo.

Asimismo, el delegado de Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, ha destacado "la solvencia técnica y la agilidad administrativa" con la que se han diseñado estas ayudas, a la vez que ha celebrado el "compromiso" con los comerciantes a los que "los anteriores gobiernos municipales, dejaban solos ante las inevitables molestias de las obras de mejora urbana".

En el caso de la convocatoria de ayudas a los comercios afectados por las obras del Metro, Pimentel ha señalado que la principal novedad respecto a otras convocatorias anteriores es que se ha tenido en cuenta tanto la "singularidad" de la propia obra que está ejecutando la Junta como las características de negocio de los comercios del entorno, con la finalidad de "adaptar los requisitos para que los 310.000 euros presupuestados lleguen al máximo número de establecimientos posibles".

Por otra parte, Pimentel ha explicado que en esta convocatoria concreta se van a admitir como beneficiarias a "pequeñas empresas con hasta 20 trabajadores", y para valorar la afectación a los negocios hosteleros "se tendrá en cuenta el espacio perimetral de su zona de veladores, no solo la localización de la fachada del negocio".

Entre los requisitos para estas ayudas, se establece que los negocios solicitantes deben haber estado abiertos al público de manera ininterrumpida desde, al menos, un mes antes del inicio del periodo de afectación de las obras hasta la fecha de la solicitud, ser propietario o arrendatario legal del local y cumplir con el artículo 13 de la Ley estatal de Subvenciones.

Además, con el fin de agilizar la percepción de los fondos, en esta convocatoria, la justificación de la ayuda se realiza, con carácter general, de manera previa a la concesión mediante la aportación de la documentación requerida en la solicitud.