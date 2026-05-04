El Ayuntamiento abre hasta el 15 de mayo el plazo de inscripción del programa para desempleados 'Éfeso Sevilla'

Archivo - Imagen de archivo del delegado de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, en la anterior edición de 'Éfeso Sevilla' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes la apertura hasta el próximo 15 de mayo del plazo de solicitud de la cuarta convocatoria de 'Éfeso Sevilla', el programa municipal cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) que combina formación oficial, prácticas en empresas y acompañamiento personalizado para favorecer la inserción laboral de personas desempleadas de la ciudad.

Según ha señalado el consistorio en una nota, Éfeso Sevilla cuenta con una inversión de 9,77 millones de euros, financiada en un 85 por ciento por el FSE+ y en un 15 por ciento por el Ayuntamiento de Sevilla. El programa prevé la participación de 1.305 personas en 87 itinerarios formativos, con una duración de entre tres y nueve meses, todos ellos vinculados a certificados de profesionalidad oficiales, válidos en toda la Unión Europea.

En este sentido, el delegado de Empleo, José Luis García, ha subrayado que "el empleo es la mejor política social y, con Éfeso Sevilla, transformamos la formación en oportunidades reales de contratación, poniendo el foco en quienes más lo necesitan. Esta es la Sevilla que queremos: una ciudad que forma, acompaña y contrata; que convierte el talento en trabajo y el trabajo en futuro".

Estas acciones incluyen prácticas en empresas, tutorías, orientación individual y formación transversal. Además, el programa contempla becas de 13,45 euros por día de asistencia, con el objetivo de facilitar la participación de las personas que encuentran mayores dificultades para acceder a la formación y al mercado laboral.

El 76 por ciento de los itinerarios está reservado a colectivos con mayores barreras de acceso al empleo, entre ellos personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años --especialmente mujeres--, personas con discapacidad y otras situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, se mantienen itinerarios específicos dirigidos a personas empadronadas en zonas desfavorecidas de la ciudad.

En esta línea, el delegado de Empleo ha destacado que Éfeso Sevilla es "una herramienta útil, directa y adaptada a la realidad del mercado laboral", porque ofrece formación acreditada en sectores que están generando oportunidades de empleo y acompaña a cada participante durante todo el proceso. "No hablamos solo de cursos, sino de itinerarios completos para que las personas desempleadas puedan mejorar su cualificación, ganar experiencia en empresas y acercarse a una contratación".

Como novedad, esta cuarta convocatoria incorpora acciones formativas en sectores con alta demanda laboral, como auxiliar de mantenimiento de aeronaves, vigilante de seguridad, montador de instalaciones solares fotovoltaicas, cuidador de personas dependientes, mozo de almacén, vendedor técnico, carnicero, soldador alicatador, camarero de piso, técnico en estudios de mercado o recepcionista en alojamientos.

Estas formaciones capacitan para ocupaciones demandadas en ámbitos como la logística, el turismo, el comercio, la atención a la dependencia, la industria aeronáutica, las energías renovables, la seguridad privada, la informática y el marketing.

Las formaciones se impartirán en horario de mañana, de 9,00 a 14,00 horas, o de tarde, de 16,00 a 21,00 horas, en distintos espacios de Sevilla y su entorno. El acceso a la formación contará con transporte gratuito para facilitar la asistencia del alumnado.

Entre los requisitos generales para participar figuran ser mayor de 16 años, estar empadronado en Sevilla, constar como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y contar con la titulación mínima exigida para el nivel de cada certificado. Las solicitudes pueden presentarse a través de la Sede Electrónica municipal, en el Registro General y en los Registros Auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla.