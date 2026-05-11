El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) realiza un simulacro de emergencia con tecnología IA en sus parques industriales

Imagen de los agentes de bomberos municipales que han participado en el simulacro. - AYTO. ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un simulacro de emergencias en sus parques industriales relacionado con la solución tecnológica SecurvigIA, que forma parte de la fase de despliegue de la actuación 'Plataforma para la gestión de Parques Empresariales Inteligentes', que desarrolla el Consistorio para "potenciar de forma innovadora la movilidad, seguridad y prevención de emergencias".

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el objetivo es "impulsar los parques empresariales de Alcalá como ecosistema innovador", donde puedan desarrollarse con facilidad nuevas iniciativas tanto de grandes empresas como de pymes, con un valor añadido "que potencie la competitividad" de las empresas del territorio.

Así lo ha expresado la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, quien ha estado presente junto a los delegados de Gobernación, Pedro Gracia y de Desarrollo Económico, Pablo Chain. En tal sentido, ha recordado que "Alcalá es un referente industrial y como ayuntamiento seguimos apoyando a la empresa y la industria como motor de economía y beneficio general para la ciudad, de ahí esta herramienta tecnológica innovadora que mejorará la seguridad tanto física como digital de empresas y que les aportará valor añadido impulsando su competitividad".

El simulacro se ha desarrollado en las instalaciones de una de las empresas de gases en el Polígono Industrial Hacienda Dolores y ha contado con la participación de los servicios municipales de Transformación Digital, Prevención, Extinción de incendios y Salvamentos y Policía Local.

En contexto, la 'Plataforma para la gestión de Parques Empresariales Inteligentes' está cofinanciada al 80 por ciento con Fondos Feder a través de una ayuda del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.

Asimismo, el municipio lleva tiempo desarrollando esta iniciativa y ya ha desplegado sistemas de control y vigilancia en los parques empresariales que son útiles en caso de las emergencias, como las cámaras de vídeo vigilancia que incluyen por ejemplo sensores para detectar incendios.

En ese sentido, la alcaldesa ha explicado que se trata de "una solución tecnológica avanzada basada en Inteligencia Artificial y diseñada para la gestión integral, inteligente y en tiempo real de emergencias en parques industriales y empresariales" para mejorar los sistemas de emergencias de los polígonos.

Permite la detección de riesgos y la gestión de emergencias de manera colaborativa entre los servicios de emergencias municipales y las empresas, y monitoriza distintas situaciones de seguridad que se puedan dar en los entornos donde se ubica.

Para ello, ofrece información sobre los planes de emergencia de empresas que presentan mayor riesgo, información sobre las empresas colindantes para el caso de que la incidencia se extienda, datos sobre puntos de mayor riesgo, información de contacto sobre responsables de las empresas y de los servicios de emergencias, ubicación de los puntos de suministro de agua, tuberías con gas o elementos de riesgo.

SecurvigIA es "una solución tecnológica de última generación", que ha desarrollado la empresa 'MSIG spin off', de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Este sistema representa "una innovación de alcance internacional", ya que hasta la fecha "no existía una solución de Gestión de Emergencias Colaborativa en Parques Empresariales que integrara funcionalidades" tales como monitorización, simulación y evaluación continua de escenarios multirriesgo interrelacionados en tiempo real;

La alcaldesa ha destacado que los parques empresariales de Alcalá concentran el 10 por ciento del PIB industrial de Andalucía, el 40% industrial de la provincia de Sevilla y son "todo un referente metropolitano de empleo y de actividad económica".