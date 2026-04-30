El Ayuntamiento impulsa el talento artesano local con la 17ª Feria de Artesanía Creativa 'Hecho en Sevilla'

El delegado de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, en la inauguración de la 17ª Feria de Artesanía Creativa 'Hecho en Sevilla'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha inaugurado este jueves la 17ª Feria de Artesanía Creativa 'Hecho en Sevilla' en su edición de primavera, una cita estratégica para la dinamización comercial y económica del sector artesanal en pleno centro histórico que permanecerá abierta en la calle Fray Ceferino González, entre la Catedral y el Archivo de Indias, hasta el próximo 28 de mayo.

Esta iniciativa, organizada por la Federación Artesanal de Sevilla (FAS) en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, "busca potenciar la competitividad de los talleres locales y consolidar a la ciudad como un mercado de referencia en el sector del lujo artesanal", según ha recogido el Consistorio en una nota.

"Estamos ante una muestra única que pone en valor el talento de 37 maestros artesanos sevillanos ante ciudadanos y visitantes en un momento de indudable pujanza para el sector", ha destacado el delegado.

La feria "no es solo un espacio expositivo", ha explicado Pimentel, "sino un canal de comercialización directa que permite a los autónomos y pequeños talleres mejorar sus condiciones de rentabilidad y gestión, optimizando su presencia en una zona que garantiza un altísimo flujo de afluencia de personas y potenciales clientes".

Asimismo, ha puesto en valor que durante el mandato municipal de José Luis Sanz, la creación de empresas vinculadas a las industrias creativas y el comercio especializado ha experimentado un crecimiento del 4,2%, "superando la media regional".

"Esta vitalidad no es fruto del azar, sino de una apuesta firme por sectores que, como el artesanal, aúnan identidad, sostenibilidad y una rentabilidad creciente", ha señalado el delegado de Economía.

De este modo, el público podrá encontrar una muestra de la máxima excelencia en oficios como la alfarería y cerámica, joyería en plata y esmalte, cuero, encuadernación, musivaria y grabado.

Entre los talleres presentes destacan firmas como Cerámica Enuso, Laura Bustamante (joyería), Taller Lirandy (encuadernación) o Vyrso Design (cuero), representando una oferta que combina la tradición con técnicas vanguardistas.

Además, Pimentel ha querido reconocer expresamente la labor de la Federación Artesanal de Sevilla y su colaboración con el Ayuntamiento como "el ejemplo perfecto de una alianza público-privada que funciona y que transforma el legado del pasado en un activo económico moderno".

"Frente a la producción masiva, la artesanía sevillana aporta un valor añadido de autenticidad y maestría que actúa como ventaja competitiva en el mercado global", ha explicado. En esta 17ª edición, el éxito de la convocatoria ha obligado a la Federación Artesanal a implementar un modelo de gestión eficiente para garantizar la máxima participación posible.

Los 37 talleres participantes se distribuyen en 32 estands de tres metros a lo largo de la calle Fray Ceferino González. Para dar respuesta a la alta demanda, 10 de estos talleres compartirán espacio dividiéndose en dos turnos de intervención: un primer turno del 30 de abril al 13 de mayo; y un segundo turno del 15 al 28 de mayo.

El 14 de mayo la feria permanecerá cerrada para el cambio de turno. La Feria 'Hecho en Sevilla' mantendrá un horario de atención al público de 10,00 a 14,30 horas y de 18,00 a 21,00 horas.