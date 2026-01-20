El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) congela sus impuestos y tasas en 2026

Archivo - Un camión del servicio de recogida de residuos en Mairena del Aljarafe. - AYTO.DE MAIRENA - Archivo

MAIRENA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha decidido congelar los distintos impuestos y tasas para este 2026, hecho que se produce por dos factores: el primero, que el Consistorio ha mantenido los parámetros como en 2025, y el segundo, que Catastro "no revisará este año los valores catastrales en el municipio, acción que depende del Ministerio de Hacienda, y que influye tanto en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como en la tasa reguladora de la recogida de residuos (más conocida como tasa de basura)".

Con estas dos decisiones de Ayuntamiento y Ministerio, todos los tributos y, entre ellos, los impuestos más importantes, "por lo que aportan a los servicios públicos que benefician a la ciudadanía y por la cantidad de personas a las que afectan" --el IBI, la tasa de basura y el Impuesto de Circulación--, no suben, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El tipo de IBI (único valor de los dos del recibo que controla el consistorio) para viviendas de naturaleza urbana queda, por tanto, en el 0,657%. La tasa de basura, entre los 160,64 euros para las viviendas con valor catastral de hasta 63.000 euros y los 205,64 para las viviendas con valor catastral superior a 220.000. Y el IVTM ('sello del coche'), entre los 25,24 euros para los automóviles de menos de ocho caballos fiscales, y los 213,21 para los automóviles de 20 o más caballos fiscales.

Asimismo, este año el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación de Sevilla asume la gestión, recaudación e inspección tributaria y censal del IBI y del Impuesto sobre Actividades Económicas. Se trata de dos delegaciones que se añaden a las que ya venía desarrollando el Opaef: gestión, recaudación e inspección tributaria y censal del sello del coche y la potestad sancionadora por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y a las ordenanzas municipales de circulación. La tasa de basura la sigue asumiendo Solgest.