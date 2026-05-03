El Ayuntamiento de Sevilla acomete la restauración de la Glorieta de la Concha en el Parque de María Luisa

Trabajos en la Glorieta de la Concha, en el Parque de María Luisa de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Arbolado, Parques y Jardines, está llevando a cabo la restauración de la Glorieta de la Concha, en el Parque de María Luisa. La actuación se centra en distintos elementos de la fuente central y de su entorno inmediato, con el objetivo de mejorar su estado de conservación y preservar este espacio histórico del parque.

La Glorieta de la Concha, situada junto a la avenida de Pizarro, formaba ya parte del diseño del Parque de María Luisa proyectado por el paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier en 1911. Fue ejecutada en 1913 e inaugurada junto con el parque en 1914. La fuente central fue rediseñada en los años 60 por el escultor y ceramista Emilio García Ortiz.

La intervención prevista, según ha detallado el Consistorio en una nota, afectará al surtidor metálico, el vaso de la fuente, los ocho bancos y los muretes más próximos. Los trabajos incluyen labores de limpieza, tratamiento frente a la corrosión en los elementos metálicos, eliminación de verdín y vegetación, así como actuaciones de consolidación y reparación en zonas de azulejería que presentan grietas, desconchones o pérdida de material.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "esta actuación permite actuar sobre los elementos ornamentales de la glorieta para mejorar su conservación y seguir cuidando un espacio histórico del Parque de María Luisa. Los trabajos se centran en la fuente y en su entorno inmediato, con intervenciones adaptadas a cada material para frenar su deterioro y favorecer su mantenimiento".

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa así la "línea de conservación" del patrimonio ornamental y escultórico de los parques históricos. En el Parque de María Luisa se ha completado recientemente la restauración del conjunto monumental de la Glorieta de Covadonga, donde se ha intervenido sobre los cuatro grupos escultóricos, las bancadas, las copas de piedra y otros elementos asociados al conjunto. A ello se suman otras actuaciones ya ejecutadas en el grupo escultórico de la Glorieta de Bécquer y su anaquel, las figuras de Doña Sol y Doña Elvira, la Glorieta de la Infanta María Luisa, las Águilas del Pabellón Real y el monumento a Luis Montoto.