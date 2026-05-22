El Ayuntamiento de Sevilla estudiará la viabilidad de ampliar los GAR con los diez agentes que aprobaron sin plaza

Imagen de Archivo. Agentes del Grupo de Acción y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla, durante el Domingo de Ramos de 2026. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Flores, ha anunciado que el Gobierno local "comprobará si es viable y legal" incorporar a los diez agentes que quedaron sin plaza a pesar de pasar las pruebas, ante la "ausencia de una bolsa de empleo".

Así lo ha asegurado en respuesta a una pregunta formulada por el grupo Vox relativa al balance de actuaciones de la Unidad GAR de la Policía Local durante la sesión de este viernes, 22 de mayo, de la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno Local.

En este sentido, ha subrayado que la unidad, formada hace dos meses, "está para quedarse" y ha afirmado que "en cuanto tengan la posibilidad", se ampliará la plantilla, que actualmente cuenta con 36 agentes, siendo un total de 30 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un intendente principal.

Sobre la ampliación de plantilla de este grupo, Flores ha incidido en que al no existir bolsa de empleo en la Policia Local, deberán comprobar "si es viable y legal" que los que pasaron la prueba se incorporen, aunque si no lo fuera, ha aclarado que tendrán que volver a pasar la prueba.

En ese sentido, el responsable ha celebrado la acogida de esta unidad de la Policía Local, cuya acción ha calificado como "Cum Laude", ya que los agentes "ahora sí están protegidos" para actuar en zonas "de difícil cumplimiento", misma vez que ha señalado que "cuando ven llegar a esta unidad, lo que hace la ciudadanía es irse corriendo, no tirarles botellas".

BALANCE DE LOS GAR

Asimismo, en sus dos primeros meses de vida, los GAR han realizado 1.956 identificaciones de personas, 605 inspecciones de vehículos, 62 dispositivos estáticos de control, 26 actuaciones asistenciales con el 061, 69 armas intervenidas, 143 actas por drogas y 22 actuaciones relacionadas con extranjería.

Del mismo modo, también han interpuesto diez denuncias por la Ley de Seguridad Ciudadana, 31 denuncias de tráfico del ayuntamiento, 72 denuncias de tráfico provinciales, nueve pruebas de alcoholemia, 35 vehículos retirados con grúa, un vehículo sustraído recuperado, 73 denuncias por botellón, 78 denuncias por ordenanza municipal, 20 detenidos, 42 investigados no detenidos, 21 reclamaciones judiciales y 17 informes.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha compartido la "buena valoración" sobre este grupo, pero ha afeado al responsable del área de Seguridad que "existe una falta de planificación" ante el "déficit" de plantilla de Policía Local.

Al respecto, Flores ha defendido las publicaciones de convocatorias de plazas a Policía local, a la vez que ha avanzado que este mes de julio termian la formación obligatoria de la Iespa, los 28 policias "que se van a incoporar", y que próximamente "se va a publicar" la lista definitiva de los todos los aspirantes de las 46 plazas convocadas. Además, el delegado ha anunnciado que están pendientes de perfilar "la mayor oferta pública de empleo de la historia del Ayuntamiento".