Ayuntamiento de Sevilla forma un dispositivo especial con 230 agentes de Policía Local para la Final de la Copa del Rey

Archivo - Imagen de archivo del estadio de la Cartuja en Sevilla. - LA CARTUJA - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado un operativo integral con motivo de la Final de la Copa del Rey, con el objetivo de garantizar un estadio y un entorno de primera en un evento de máxima relevancia. El dispositivo está completamente planificado y cuenta con capacidad de adaptación a la evolución del evento, tras la celebración de reuniones de coordinación entre todos los servicios implicados hasta el día previo.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el dispositivo de seguridad estará reforzado y coordinado con todos los cuerpos implicados para garantizar el normal desarrollo del evento. Participarán 230 agentes de la Policía Local, que se encargarán del control de tráfico, la vigilancia de la venta ambulante y la supervisión de zonas de ocio como Plaza Nueva o San Francisco. Además, se contará con 50 voluntarios de Protección Civil que reforzarán la seguridad tanto en el exterior como en el interior del estadio.

Así, el operativo se completa con la presencia de Bomberos, que dispondrán de una Unidad de Comando Operativo (UCO) y una dotación con vehículo y equipo en el propio campo. Asimismo, habrá presencia policial en puntos estratégicos como la estación de Santa Justa y el aeropuerto desde las 07,00 horas.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha diseñado un plan específico para garantizar la movilidad durante la jornada. El dispositivo de tráfico tendrá una primera fase desde la tarde del viernes, 17 de abril, que afectará al perímetro del estadio para comenzar con la organización del estacionamiento y las vías de evacuación, así como, el control de la venta ambulante. Los cortes de tráfico en La Cartuja se irán adaptando en función de la densidad de público desde las 11,00 horas del sábado 18 de abril, siendo a las 14 horas cuando se realice corte de Sevilla TechPark.

Además, se habilitarán las siguientes zonas de aparcamiento, por un lado, una zona para vehículos acreditados por la Real Federación Española de Fútbol. Se utilizará el aparcamiento denominado P1 en la cara este del estadio, conocido localmente como el aparcamiento de Las Moreras. Su acceso será por el lado norte de la Avenida Ingeniero Luis Salvador, desde la SE-20 directamente.

Otro aparcamiento destinado para vehículos de emergencias y policiales, que se habilitará para este tipo de vehículos el aparcamiento P2, frente a la fachada sur del Estadio. Por otro lado, un aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR), que se destinará una zona de aparcamientos junto al Estadio, en el aparcamiento P1, en la fachada este del mismo. Su acceso será por el lado norte de la Avenida Ingeniero Luis Salvador, desde la SE-20 directamente.

Para este partido de fútbol se han duplicado las zonas de los aparcamientos, por un lado el aparcamiento habilitado para el estacionamiento de autobuses de los aficionados del Atlético de Madrid se ubicará en el Camino Norte-Sur del Parque del Alamillo, así como en la explanada junto a la nave multiusos del mismo Parque. Su acceso es a través de la Glorieta General Riego, bajando desde el Puente del Alamillo.

Mientras que el aparcamiento para los vehículos privados de los aficionados del Atlético de Madrid se localizará en la zona de aparcamientos denominada P7, zona oeste de la SE-20 junto al Estadio La Cartuja. Su acceso es a través de la SE-20, desde la glorieta de la sede de RTVA, tomando el vial paralelo a cauce del Arroyo Tamarguillo hasta llegar al parking de los aficionados.

El aparcamiento habilitado para el estacionamiento de autobuses de los aficionados de la Real Sociedad se ubicará también en la Bancada de la Expo 92 junto a la zona FAN ZONE, al sur de la misma, teniendo el acceso también desde la Avenida Carlos III, a través de la glorieta frente a la calle Gregor J. Mendel.

En cuanto al aparcamiento para los vehículos privados de los aficionados de la Real Sociedad se localizará a continuación de las zonas descritas anteriormente, en la misma Bancada de la Expo 92, en dirección sur a la anterior. El acceso también es desde la Avenida Carlos III, pero a través de la glorieta frente a la calle Francisco de Montesinos.

MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO

Por otro lado, se dispondrá de una parada de taxis para todos aquellos usuarios que requieran de sus servicios ubicada en la calle Américo Vespucio. El itinerario de los taxis será con entrada en la Isla de la Cartuja a través del Puente la Barqueta, siguiendo por Glorieta Isla Mágica, Calle José de Gálvez, Rotonda Luis de Lezama, Calle Juan Bautista Muñoz, paso inferior Glorieta José Luis Manzanares Japón, y Calle Américo Vespucio. La salida de los vehículos desde esta parada sería por Américo Vespucio, dirección sur.

Habrá una salida de la Isla de la Cartuja para los usuarios que lleguen al estadio en taxi y se bajen en la Glorieta José Luis Manzanares Japón, saliendo el vehículo por la Calle Camino de los Descubrimientos.

Los taxis que se dirijan al Hotel Barceló Sevilla Renacimiento entrarán por el Puente de la Barqueta y saldrán desde el Hotel hacia el Puente del Alamillo, a través de la Avenida Álvaro Alonso Barba y Glorieta Beatriz Manchón.

Además, se localizará un punto de bajada y recogida de viajeros usuarios de VTC en Camino de los Descubrimientos, junto a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. El itinerario de los VTC será con entrada en la Isla de la Cartuja a través del Puente de la Barqueta, siguiendo por la Glorieta Isla Mágica, Calle José de Gálvez, Rotonda Luis de Lezama, Calle Juan Bautista Muñoz, y Camino de los Descubrimientos.

Tussam ha preparado un dispositivo que reforzará y ampliará el horario de funcionamiento de las líneas C1, C2 y 2 que prestan servicio al Estadio. Estas líneas efectuarán paradas en la calle Américo Vespucio o Juan Bautista Muñoz en función de la densidad de público en la zona, ambas frente al estadio, teniendo un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios y Triana.

Las líneas dispondrán, además de su oferta habitual, de 22 vehículos articulados de refuerzo, que se incorporarán al servicio aproximadamente a las 18:00 horas, cuatro horas antes del inicio del partido y que se mantendrán hasta la finalización del mismo.

A la salida del partido los asistentes dispondrán de estos vehículos en las paradas con objeto de que el mayor número posible de ellos hagan uso de los mismos. Además, la línea Especial Aeropuerto (EA), que conecta con las líneas C1 y C2 en Santa Justa y Prado de San Sebastián y con la línea 2 en Alcalde Manuel del Valle con Kansas City, también será reforzada ante el previsible incremento de demanda al aeródromo sevillano.

LIPASAM

En otro orden de cuestiones, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal Lipasam, llevará a cabo un dispositivo especial de limpieza con motivo del encuentro de Final de Copa del Rey, que disputarán el próximo sábado, en el Estadio de La Cartuja, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El dispositivo está formado por 320 trabajadores y 103 vehículos que realizarán los trabajos en turnos de mañana, tarde y noche, desde el viernes hasta el domingo, y para el que se ha realizado la contratación de 172 personas.

En el área de influencia se realizarán tareas de barrido y baldeo, además de vaciado de papeleras y contenedores, con el objetivo de mantener la limpieza en toda la zona del Estadio de La Cartuja y sus aledaños, la salida y traslado de ambos equipos antes del partido, la zona del centro de la ciudad donde se concentren aficionados, así como el posterior seguimiento a la afición del equipo vencedor. Además, durante estos días previos se están realizado trabajos de mantenimiento y adecuación de las zonas próximas al estadio.