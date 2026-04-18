El Ayuntamiento de Sevilla instala tres espacios seguros para mujeres y el colectivo Lgtbiq+ en la Feria de Abril

El delegado de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado este año su compromiso con una Feria de Abril "más segura, inclusiva y libre de violencia" con la consolidación de los espacios seguros para mujeres y el colectivo Lgtbiq+, una iniciativa puesta en marcha por primera vez el pasado año y que en 2026 da un paso más con la ampliación del horario de atención por parte de los voluntarios de Cruz Roja, que se extenderá de 19,00 a 2,30 horas.

En una visita a estos puntos en el Real, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha destacado que "seguimos avanzando para que la Feria sea un espacio de convivencia en libertad, donde todas las personas puedan disfrutar sin miedo".

"Queremos que cualquier mujer o persona del colectivo LGTBIQ+ sepa que no está sola, que hay un lugar cercano al que acudir y un equipo preparado para atenderle con rapidez, sensibilidad y eficacia", ha recogido el Consistorio en una nota.

Según García, "no se trata solo de reaccionar ante una situación de riesgo, sino también de prevenir, de sensibilizar y de construir entre todos una Feria basada en el respeto".

Estos espacios, concebidos como lugares de acogida, atención y acompañamiento, estarán ubicados en tres enclaves estratégicos del Real: el hospital de campaña, en la avenida Alfredo Kraus; en la caseta de niños perdidos, en la calle Gitanillo de Triana, 126; y en la caseta de mando de la Policía Local, en la calle Manolo Vázquez, 11-13.

Finalmente, el Ayuntamiento ha detallado que en ellos, personal técnico especializado y voluntariado de Cruz Roja ofrecerán apoyo inmediato ante cualquier situación de acoso, agresión o violencia, además de información y orientación a quienes lo necesiten. Estos puntos funcionarán además como enlace directo con los servicios sanitarios y los dispositivos de seguridad, garantizando una actuación coordinada en caso de incidencia.