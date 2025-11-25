El Ayuntamiento de Sevilla instalará por primera vez cámaras de vigilancia en los mercados de Bellavista y La Candelaria

Archivo - Mercado de abastos en Sevilla. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este martes que implantará por primera vez un servicio de videovigilancia en los mercados de Bellavista y La Candelaria. Está prevista la instalación de ocho dispositivos para "prevenir actos vandálicos y agilizar la respuesta ante incidencias".

Según una nota remitida por el Consistorio, Cada mercado contará con ocho cámaras, lo que permite cubrir los accesos, pasillos y zonas sensibles. Estas cámaras se conectan a un sistema central que graba imágenes, detecta movimientos o incidencias y envía avisos en tiempo real a los dispositivos autorizados (móviles u ordenadores). El contrato tendrá una duración inicial de 13 meses y está previsto que comience antes de que finalice el año 2025.

Esta medida se suma al nuevo servicio de limpieza que "ya está en funcionamiento" en estos dos mercados. Se trata de un dispositivo que garantiza la limpieza diaria de zonas comunes, aseos, rampas y escaleras, además de la gestión de residuos y la reposición de materiales de higiene.

Asimismo, ambos mercados siguen contando con el servicio municipal de mantenimiento, puesto en marcha en otoño de 2023, que cubre necesidades de fontanería, albañilería y pequeñas reparaciones, y que se ha consolidado como "una herramienta esencial para mejorar la operatividad diaria de estas instalaciones".

Por su parte, el delegado de Consumo, José Lugo, ha indicado que es una medida "necesaria para mejorar la seguridad de comerciantes y usuarios, proteger las instalaciones y seguir fortaleciendo unos mercados que son auténticos motores de barrio".