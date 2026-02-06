El Ayuntamiento de Sevilla mantiene el cierre de los parques y los embalses de Emasesa siguen desembalsando

Imágenes de la Plaza de España al paso de la borrasca Leonardo. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha rebajado el Plan de Emergencias Municipal a fase de preemergencia aunque mantiene el cierre de los parques, instalaciones deportivas al aire libre y el Cementerio municipal.

Así lo ha confirmado el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, en una rueda de prensa este viernes tras la Junta de Gobierno Local, en la que ha indicado que los embalses de Emasesa se encuentran desembalsando en su totalidad al llegar al 100% de su capacidad.

Sobre el cierre de las compuertas del muro de defensa del río Guadalquivir, Bueno ha señalado que permanecerán cerradas "hasta que sea necesario y la labor de prevención haya sido superada".

En esta línea, ha asegurado que los parques de la ciudad no van a volver a abrir hasta que "concluya una minuciosa inspección que garantice la seguridad". Al respecto, ha indicado que los trabajadores de Parques y Jardines están trabajando "al 200%" para que se pueda restablecer "lo más pronto posible".

Con respecto a la SE-20, Bueno ha confirmado la reapertura desde la tarde el jueves, excepto el carril de vehículos lentos. El portavoz ha señalado que las obras de reurbanización de la vía se retomaran "cuando pasen las lluvias".

En este sentido, ha indicado que la entrada de una nueva borrasca se espera que el "momento más complicado sea la mañana del sábado" según las previsiones.

MÁS DE 600 INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LA BORRASCA EL JUEVES

El Ayuntamiento ha confirmado que ha gestionado a lo largo de la jornada de jueves un total de 1.195 incidencias, 670 de ellas relacionadas directamente con los efectos de la borrasca Leonarno en la ciudad.

Bueno ha señalado que las incidencias "no han tenido mayor importancia". Sobre la caída de una azucena de la Giralda, ha indicado que el alcalde, José Luis Sanz, estuvo supervisando los trabajos de revisión el jueves y que se ha ofrecido a la Catedral "los servicios municipales necesarios", destacando el vuelo de un dron para poder inspeccionar el monumento.

Asimismo, ha confirmado que se va a mantener el dispositivo especial en el Cementerio municipal. Allí, el Consistorio ha habilitado recorridos seguros para los entierros y está realizando inspecciones de los árboles, más de 60 han caído como consecuencia de los efectos del viento y la lluvia.

Por otro lado, ha asegurado que "está controlada" la situación en Valdezorras tras el desbordamiento el miércoles del Arroyo Miraflores.