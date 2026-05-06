El Ayuntamiento de Sevilla presenta la exposición 'Ritos, retos y restos' que acogerá el Centro de la Cerámica de Triana

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, en la presentación de la exposición colectiva 'Ritos, retos y restos'. - @PEPE_RUIZ_FOTO/AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado la exposición colectiva 'Ritos, retos y restos', que se inaugurará el próximo jueves, 7 de mayo y podrá visitarse hasta el 26 de junio de 2026 en el Centro de la Cerámica de Triana.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que 'Ritos, retos y restos' invita a reflexionar sobre aquello que "no siempre es visible en el resultado final de una obra, pero que resulta esencial en su construcción: el proceso, la duda y la búsqueda", según ha recogido el Consistorio en una nota.

Asimismo, Moreno ha añadido que esta exposición refuerza la línea de trabajo del Ayuntamiento por "impulsar proyectos que conectan la creación contemporánea con espacios patrimoniales, generando nuevas lecturas sobre la tradición y el presente".

De este modo, la muestra reúne a los artistas Belén García-Mendoza, Bárbara Pérez, Celia Macías, Ana Rod, Lusesita (Laura Lasheras) y José Luis Vicario, en una propuesta que aborda los procesos previos a la creación artística, entendidos como "un territorio de búsqueda, intuición y transformación".

Según ha apuntado la Administración local, 'Ritos, retos y restos' parte de un estado previo a la obra, un espacio de tránsito en el que "el artista se enfrenta a la incertidumbre, a la experimentación y a la necesidad de generar sentido".

En este contexto, ha detallado que la exposición reflexiona sobre las prácticas, conscientes o no, que acompañan a la creación: hábitos, gestos, supersticiones o rituales que permiten cruzar el umbral entre la idea y la materialización de la obra.

Así, la propuesta encuentra un marco especialmente significativo en el Centro de la Cerámica de Triana, un espacio ligado históricamente a la producción artesanal, donde los procesos, los materiales y la transformación a través del fuego forman parte esencial de su identidad.

"Este diálogo entre tradición y contemporaneidad permite situar la exposición en un contexto que amplifica su dimensión simbólica y conceptual. Los artistas participantes aportan miradas diversas desde trayectorias consolidadas en el ámbito nacional e internacional", ha descrito el Ayuntamiento de Sevilla.

Belén García-Mendoza, artista conceptual formada entre Madrid y Berlín, desarrolla un trabajo centrado en el subconsciente y la disociación, trasladando el dibujo a esculturas e instalaciones que exploran estados de transición.

Celia Macías, sevillana, construye desde la fotografía una mirada intimista y pictórica sobre las tradiciones y los rituales populares, con una trayectoria que la ha llevado a exponer en distintos países europeos y a colaborar con destacados artistas del panorama musical.

Por su parte, Bárbara Pérez, arquitecta y escultora, investiga la relación entre forma, agua y sistemas constructivos tradicionales, cuestionando los modelos contemporáneos desde una perspectiva que combina arte, arquitectura y sostenibilidad.

Ana Rod, con formación en diseño y una práctica centrada en la escultura cerámica contemporánea, desarrolla un lenguaje propio en el que confluyen materialidad, investigación formal y presencia en ferias y exposiciones nacionales e internacionales.

La obra de Lusesita (Laura Lasheras) se sitúa en el ámbito de la escultura cerámica con un enfoque narrativo y simbólico, donde lo cotidiano y lo emocional se transforman en imágenes de gran carga poética, presentes en colecciones y circuitos internacionales.

Completa la exposición José Luis Vicario, escultor, investigador y docente con una extensa trayectoria internacional, cuya obra se ha mostrado en museos, centros de arte y ferias de referencia, y que combina la práctica artística con la reflexión teórica y académica.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Sevilla continúa apostando por una programación expositiva que combina investigación, creación contemporánea y diálogo con el patrimonio, consolidando el Centro de la Cerámica de Triana como un espacio de referencia cultural en la ciudad.