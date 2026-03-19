El Ayuntamiento de Sevilla rechaza la consulta ciudadana sobre los coches de caballos, cuya ordenanza se revisará

Coches de caballos en el Prado de San Sebastián de Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado este jueves la consulta ciudadana sobre la continuidad de la actividad de los coches de caballos como atracción turística propuesta por el grupo Con Podemos-IU.

La propuesta solo ha contado con el apoyo del grupo proponente. La concejal de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha asegurado que "la ciudad se está quedando atrás" y ha citado episodios con "caballos exhaustos y estresados".

Asimismo, Hornillo ha defendido un plan de reconversión para las personas que trabajan en el sector "como se está haciendo en Málaga".

El delegado de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal, José Lugo, ha asegurado que la consulta "plantea un debate innecesario" y ha defendido al sector. "Es compatible el trabajo de los cocheros con el bienestar animal", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que está abierto el periodo de consulta pública de la ordenanza de los coches de caballo en la ciudad. Precisamente el PP ha apoyado uno de los puntos de la moción que pide "avanzar en una normativa más estricta garantizando el bienestar animal".

La consulta pública está abierta desde el 10 de marzo y busca "mayor rigidez en el control del bienestar animal y la regulación de tránsito de coches de caballos en horas punta por la incidencia que tienen en el tráfico".

La concejal socialista, Encarnación Aguilar, ha animado también a la participación en el proceso de consulta pública y ha defendido al sector como "algo tradicional y muy querido de la ciudad".

También ha defendido al sector el concejal de Vox, Fernando Rodríguez, que ha señalado que los cocheros "garantizan el bienestar animal" y ha criticado que la propuesta "pone en riesgo la supervivencia de 200 familias".