El Ayuntamiento de Sevilla respalda el proyecto internacional del Colegio de Ópticos-Optometristas sobre baja visión

Presentación de las nuevas páginas web impulsadas por el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (Coooa) en el Ayuntamiento de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este lunes la presentación de las nuevas páginas web impulsadas por el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (Coooa), centradas en dos ámbitos de especial relevancia para la salud visual: la baja visión y la optometría senior.

Al acto ha asistido el primer teniente de alcalde Juan Bueno y la delegada de Salud, Blanca Gastalver. Según ha indicado el Consistorio en una nota, Bueno ha destacado "el valor de una iniciativa concebida para acercar información útil, rigurosa y accesible tanto a la ciudadanía como a los profesionales".

"Desde el Ayuntamiento de Sevilla respaldamos iniciativas como esta, que ponen la innovación y el conocimiento al servicio de las personas y ayudan a mejorar la calidad de vida a través de la prevención y la información", ha señalado.

Durante la presentación se ha puesto en valor el alcance de un proyecto internacional pionero sobre baja visión, junto a una nueva plataforma específica de optometría senior dirigida a ofrecer recursos, orientación y contenidos especializados, especialmente para las personas mayores.

"Este proyecto representa una aportación muy valiosa para la ciudadanía, porque acerca conocimiento, prevención y herramientas útiles sobre baja visión a quienes más lo necesitan, en línea con el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con el bienestar y la atención a las personas", ha destacado Juan Bueno.

Esta jornada se enmarca en la línea de colaboración que mantienen el Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, reforzada a través del convenio suscrito entre ambas instituciones para el impulso de acciones de prevención, sensibilización y promoción de la salud visual.

Por su parte la presidenta del Coooa, Blanca Fernández, ha destacado que "no se puede asumir que la pérdida de visión sea una barrera para el envejecimiento activo".

Por ello, durante su intervención, Fernández ha subrayado que este proyecto nace con el principal objetivo de "seguir impulsando el estándar de la atención visual, ofreciendo herramientas que faciliten la excelencia y que sirvan de base para la formación continua de nuestros colegiados, así como un espacio donde los pacientes puedan encontrar respuestas a sus dudas y necesidades".