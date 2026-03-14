El Ayuntamiento de Sevilla rinde homenaje a María del Mar Tristán con un concierto en el barrio de la Macarena

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el homenaje a María del Mar Tristán. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla ha participado este sábado en un acto celebrado en el barrio de la Macarena, en el parque de los Perdigones, donde la ciudad se ha reunido para rendir homenaje a la memoria de María del Mar Tristán, integrante de la Banda del Maestro Tejera fallecida recientemente y "figura muy querida" dentro del ámbito musical y cofrade sevillano.

Tal y como ha emitido el Consistorio en una nota, durante su intervención, el alcalde ha destacado que Sevilla "sabe agradecer, recordar y honrar a quienes han hecho grande a esta ciudad", y ha subrayado que este concierto "no es solo un acto institucional, sino un gesto de cariño profundo hacia una persona que dejó una huella imborrable".

En contexto, María del Mar Tristán pertenecía a una familia estrechamente ligada a la historia musical de Sevilla a través de la Banda del Maestro Tejera, una de las formaciones más emblemáticas de la ciudad y presente en muchos de los momentos que forman parte de la identidad sevillana, desde las procesiones hasta la Feria. En este contexto, el alcalde ha apostillado que María del Mar "escribió su propia página en esa historia".

En su discurso ha resaltado también su "papel pionero" dentro de la banda, al convertirse en la primera mujer en formar parte de una formación con más de un siglo de trayectoria. "Lo hizo con valentía y con talento, rompiendo barreras con la naturalidad de quien solo quiere hacer lo que ama: la música", ha afirmado.

Más allá de su faceta musical, el alcalde ha querido poner en valor su calidad humana. "Quienes la conocieron saben que su grandeza no estaba solo en el escenario, sino en su forma de ser: siempre con una sonrisa, siempre pendiente de los demás, animando a sus compañeros incluso en los momentos de mayor cansancio".

También ha tenido palabras de afecto para su familia, especialmente para su padre, José Manuel Tristán, con quien María del Mar compartía el compromiso con el legado musical familiar y con la propia Banda del Maestro Tejera, institución que forma parte de la vida cultural de Sevilla desde hace generaciones.

Igualmente, el alcalde ha valorado su vinculación con la vida cofrade de la ciudad, como hermana de la Hermandad de la Reina de Todos los Santos y de la Hermandad de la Sagrada Cena, destacando "su fe, su compromiso y su amor por las tradiciones sevillanas".

"Hoy Sevilla llora su ausencia, pero también la recuerda con la alegría que siempre nos regaló", ha señalado, mientras que ha asegurado que quienes dejan una huella tan profunda "nunca se marchan del todo". En nombre del Consistorio hispalense y de todos los sevillanos, el alcalde ha trasladado su cariño y apoyo a la familia de María del Mar Tristán y a todos los miembros de la Banda del Maestro Tejera.

Así, el concierto homenaje, celebrado en el barrio de la Macarena y con la participación de algunas de las formaciones musicales más destacadas de la Semana Santa sevillana, ha sido presentado por el periodista Víctor García-Rayo y ha contado con la colaboración de diversas entidades.

Durante el acto se ha agradecido expresamente el apoyo de la Hermandad del Rocío de la Macarena, de la Fundación para la Gestión de la Investigación de Salud en Sevilla (Fisevi), destinataria de los beneficios del concierto, así como la participación de las bandas de Las Cigarreras --Cristo y Palio--, la Centuria Romana Macarena, Tres Caídas y, especialmente, de la Banda del Maestro Tejera.

Finalmente, el alcalde ha concluido señalando que este homenaje "se firma hoy con la mejor música de nuestra Semana Santa", y ha señalado que María del Mar Tristán "ya forma parte de la memoria sentimental de Sevilla".