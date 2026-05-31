El Ayuntamiento de Sevilla transforma las pistas del CEIP Jacarandá de Sevilla Este

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita el CEIP Jacarandá en Sevilla Este, para ver cómo evolucionan las obras de las pistas deportivas. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado, junto a la comunidad educativa del colegio Jacarandá de Sevilla Este, las nuevas pistas deportivas que el gobierno municipal ha construido en un espacio que se encontraba en "pésimas condiciones desde hace más de ocho años".

En una nota de prensa, el Consistorio ha explicado que, a través de la delegación de Edificios Municipales, se ha acometido la "importante obra de reforma integral" que cuenta con un proyecto de más de 538.000 euros y que "pone a fin a esta situación de abandono que ha sufrido este espacio y, por ende, el propio centro, desde hace más de siete años". En concreto, en estas pistas "existían grandes desplazamientos horizontales y verticales en las juntas de dilatación de la solera de hormigón, levantando en numerosos puntos de las pistas".

Por ello, Sanz ha señalado, que "todo eso ha acabado con la construcción de dos nuevas pistas de minibasket y una de futbol-5", mientras que "las dos primeras se han ejecutado en pavimento deportivo a base de pintura con cargas minerales antideslizantes y la de futbol-5 se ha finalizado en césped artificial", un "hito" de los colegios públicos de Sevilla, según ha valorado el primer edil. Del mismo modo, se ha dotado a toda la superficie urbanizada de un sistema de evacuación de aguas mediante canaletas de hormigón polímero.

"Con esta ambiciosa obra cumplimos una promesa realizada por este equipo de gobierno a toda la comunidad educativa de este gran centro y sacamos del abandono un espacio fundamental para este centro que ha sido ninguneado durante estos años por el gobierno socialista" ha declarado Sanz.

Al hilo, el regidor ha señalado que "en febrero de 2024 visitamos el centro y ahí nos comprometimos con su comunidad educativa a reformarla de manera integral. Por ello cumplimos y ya es una una realidad". En relación, ha precisado que el PSOE "dejó unas pistas impracticables para los alumnos del centro, llena de vallas tapando las grietas y que la inutilizaban y nosotros la hemos reformado al completo, instalando incluso césped artificial en la más grande, la de fútbol".

"Esta acción atiende una demanda histórica de esta comunidad educativa y pone de manifiesto el firme compromiso de este gobierno municipal en sacar del abandono de décadas los colegios de Sevilla y en poner los pilares de una educación pública de calidad, por la que apostamos decididamente, como aquí se vuelve a demostrar", ha concluido Sanz.