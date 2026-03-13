La banda 'La La Love You' "invade" este sábado el Cartuja Center Cite de Sevilla en su gira "más ambiciosa"

Archivo - El vocalista del grupo La La Love You en una actuación. Imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo pop español 'La La Love You' llega este sábado, 14 de marzo, al Cartuja Center Cite, a las 21,00 horas, en una cita que pretende continuar con la "invasión" que sus artífices han decidido llevar a cabo a través de su música en los diferentes destinos que comprende su gira 'La La Tour' 2026, un "ambicioso" recorrido con el que los artistas incluso se desplazarán esta vez a Latinoamérica.

Según ha informado el Cartuja Center Cite en su página oficial, consultada por Europa Press, el grupo acumula ya discos de oro y platino y premios como MTV EMA a Mejor Artista Español, así como una comunidad de seguidores "que no deja de crecer".

En el referido tour, anunciado en diciembre de 2025, esta banda que surgió en Parla (Madrid) en 2007 llega ahora, tras casi dos décadas en activo, a ciudades como Zaragoza, Barcelona, La Coruña, Logroño o Ciudad de México, además de la capital andaluza, tras ya haber atravesado Bilbao o Valladolid.

Así, durante una hora y media, el público podrá disfrutar de alguno de sus últimos hits, como 'La Mitad de la Mitad' o 'Una boda en las Vegas', así como algunos de sus temas más conocidos y con los que consiguieron llegar al público general, como 'El Fin del Mundo' o 'Más colao que el Colacao'.