'El barbero de Sevilla' original de Paisiello sonará por primera vez en el Maestranza con entradas agotadas

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SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge por primera vez la ópera de Giovanni Paisiello, precedente a la de Rossini, este domingo, 10 de mayo, en versión concierto y con todas las localidades agotadas. Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Orquesta Ciudad de Granada.

Compuesta en 1782 por Giovanni Paisiello, con libreto de Giuseppe Petrosellini basado en la célebre obra de Beaumarchais, esta ópera cómica en cuatro actos fue durante décadas el gran referente de la ópera bufa europea, mucho antes de la popularización de la posterior versión de Rossini, explica el Maestranza en una nota de prensa.

La cita supone una oportunidad excepcional para redescubrir la partitura original que convirtió la historia de Fígaro en uno de los grandes éxitos teatrales y musicales del siglo XVIII.

Estrenada con enorme éxito en San Petersburgo (Rusia) en 1782, la obra de Paisiello fue admirada por "su elegancia, refinamiento y sentido teatral". Su escritura, "marcada por la ligereza, el humor y una gran sensibilidad melódica, conquistó al público europeo de la época y consolidó al compositor italiano como una de las figuras esenciales de la ópera del siglo XVIII".

Aunque con el tiempo quedó eclipsada por la célebre adaptación de Gioachino Rossini, 'El barbero de Sevilla' de Paisiello mantiene un lugar fundamental en la historia de la lírica. De hecho, la versión rossiniana "se apoyó en el enorme prestigio y popularidad que la obra de Paisiello ya había alcanzado décadas antes".

El concierto contará con un destacado elenco internacional formado por Aitana Sanz (Rosina), Santiago Ballerini (Almaviva), Pablo Ruiz (Bartolo), Dario Solari (Fígaro) y Pietro Spagnoli (Don Basilio), entre otros, bajo la dirección del maestro Lucas Macías, al frente de la Orquesta Ciudad de Granada.

Con esta primera representación en el Maestranza, Sevilla recupera una página esencial de su tradición operística y devuelve al escenario la primera gran versión musical de las aventuras de Fígaro, ambientadas precisamente en la capital andaluza.