La borrasca Kristin provoca caídas de árboles por el viento, cortes eléctricos y desembalses en la provincia de Sevilla

Un árbol de grandes dimensiones cae por la acción del fuerte viento del temporal que asola a toda Andalucía, en el paseo Rey Juan Carlos I de Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Kristin ha provocado 425 incidencias gestionadas por el 112 en la provincia durante la jornada de este miércoles, en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mantenido activado avisos naranja y amarillo por fuertes rachas de viento hasta las 15,00 horas.

Entre las incidencias destaca una persona herida leve tras la caída de un árbol dentro del recinto del Hospital Virgen del Rocío. Las caídas de árboles han estado detrás de la mitad de las incidencias registradas por el Ayuntamiento de la capital andaluz.

Asimismo, la Guardia Civil ha rescatado a un hombres que estaba siendo arrastrado por la corriente a la altura del Vado del Quema en Aznalcázar (Sevilla). Además, se ha producido el desprendimiento de parte del techado del pabellón deportivo de Plaza Artena en Alcalá del Río y en Lebrija ha caído parte del techo de un instituto, sin que en ninguno de ellos haya resultado ninguna persona herida.

Según el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, a lo largo de la mañana ha habido alrededor de unos 55.000 usuarios del suministro eléctrico que se han encontrado sin corriente.

Las previsiones meteorológicas han provocado el desembalses de los pantanos de la provincia a lo largo de toda la jornada. Desde la Subdelegación del Gobierno ha pedido especial atención a la situación de la Torre del Águila, cuyo desembalse puede afectar a zonas como El Palmar de Troya, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan y Los Molares, así como a los entornos de Gergal.

Por otro lado, se han registrado afecciones a ambos sentidos de la A-361 (Morón de la Frontera) y la SE-4104 en Alcolea del Río. También ha habido cortes momentáneos en la N-630 a la altura de Salteras.

PENDIENTES DEL CAUDAL EN LORA DEL RÍO

Según datos de la web oficial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), actualmente hay dos municipios con ríos a su paso en nivel rojo: el paso del río Guadaíra por Arahal y el río Corbones por Lora del Río. Otros seis se mantienen en nivel naranja y ocho en nivel amarillo.

En Lora del Río, el Ayuntamiento mantiene activado desde este martes el Plan de Emergencias Local. Especialmente, ha preocupado el aumento del caudal del río Guadalquivir al paso por la localidad, que ha superado los mil metros cúbicos por segundo.

El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, ha asegurado que el nivel del río ha alcanzado máximos a lo largo de la tarde y espera un descenso paulatino "en las próximas horas". Sin embargo, ha mostrado su preocupación ante posibles inundaciones por el desembalse importante de los pantanos.

Por su parte, en Arahal han tenido que regular el tráfico durante la mañana en la A-92 por la caída un cable de alta tensión sobre la vía. Junto a este hecho, se han desbordado los arroyos de Saladillo y Alameda provocando cortes en el camino de acceso a núcleos de viviendas en el campo.

El Consistorio ha insistido a la población que evite desplazamientos que no sean necesarios y que no se acerquen a los cauces de los ríos y arroyos a lo largo de la jornada.

LEBRIJA REMITIRÁ AL GOBIERNO Y A LA JUNTA LA RELACIÓN DE DAÑOS

El Ayuntamiento de Lebrija ha confirmado que remitirá al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía la relación de daños ocasionados por el temporal para que se estudie la posible declaración de zona catastrófica "o la activación de cualquier otro mecanismo de ayuda destinado a las personas y sectores afectados".

Con este objetivo, el Consitorio ha habilitado un canal de comunicación directa para que la ciudadanía pueda trasladar incidencias y aportar pruebas documentales de los daños sufridos que no estén cubiertos por las pólizas de seguro.

Asimismo, los vecinos que así lo deseen también podrán enviar sus incidencias a través del registro general del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal. En este sentido, el alcalde de la ciudad, Pepe Barroso, ha asegurado que está en coordinación con el secretario de COAG, Sebastián González, entidad que va a canalizar a su vez las incidencias sufridas en las explotaciones agrarias.

En el término municipal de Lebrija, el temporal ha provocado daños en la vía pública, principalmente por la caída de árboles y señales, así como diversas incidencias en viviendas privadas, entre ellas, algún desprendimiento de placas solares. Las explotaciones agrarias del municipio también se han visto afectadas por la virulencia del viento y las prolongadas jornadas de lluvia que acumula, hasta el momento, 76.8 mm en los últimos días.

El municipio de Estepa también ha sido uno de los más afectados por el temporal. Allí se ha producido un corte generalizado del suministro eléctrico en toda la comarca. A estas horas, la electricidad ha sido restablecida en gran parte de la ciudad, aunque aún persisten zonas sin luz, probablemente debido a la rotura de cables ocasionada por la caída de árboles.

El mayor daño se ha registrado en el Cerro de San Cristóbal, donde una gran cantidad de pinos del Parque Francisco Ayala y de los entornos cercanos a los conventos de Santa Clara y San Francisco han sido arrancados de raíz.

El Consistorio ha indicado que, a modo de previsión, los carriles y accesos al cerro fueron cerrados hace dos días, cuando se decretó la Alerta Amarilla, medida que se reforzó anoche tras anunciarse la Alerta Naranja y la llegada del temporal con fuertes vientos.

Los accesos al Cerro de San Cristóbal continuarán cerrados hasta que se garantice la seguridad en la zona y se proceda a la retirada de los árboles caídos. Para acceder a la Escuela Infantil y a la Plaza del Matadero se ha habilitado la calle Concepción como acceso único, quedando prohibido el paso de salida por dicha vía.

SEVILLA MANTIENE EL NIVEL DE EMERGENCIA

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que se mantiene el Nivel 1 en fase Emergencia del Plan Territorial de la Ciudad para mantener a los efectivos movilizados. Asimismo, ha señalado que no se va a proceder a la reapertura de los parques "hasta que sean revisados". Una tarea que están asumiendo 300 trabajadores del área de parques y jardines.

El Consistorio ha atendido un total de 200 incidencias a lo largo de la mañana del miércoles. De estas incidencias, la mayoría, cerca de un centenar, han sido por caídas de árboles. Algunas han cortado la circulación de vías de la ciudad como la calle San Jacinto, Avenida de La Palmera, Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril o calle Marqués de Pickman.

Sobre el estado de la SE-20, cuyo tráfico se ha restablecido entre San Jerónimo y el Aeropuerto, Sanz ha señalado que las obras de reurbanización de la vía está adjudicadas a la espera de que "pare de llover" para iniciar con los trabajos.