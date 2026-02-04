La borrasca Leonardo deja 14 carreteras cortadas en Sevilla y los bomberos atienden 135 incidencias

La crecida del arroyo Miraflores en Sevilla obliga al cierre de una vía al tráfico por inundación de la calzada. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla mantiene activado un seguimiento especial y el refuerzo de los servicios más directamente implicados en las tareas de prevención y asistencia por los efectos de la borrasca Leonardo. A las 17,30 horas, los cortes de tráfico afectan a 14 carreteras de la red provincial, según el balance actualizado. Desde la pasada medianoche hasta esa hora, los bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla han atendido 135 incidencias en más de 40 municipios.

Según ha detallado la Diputación en un comunicado, en la sala del Centro de Coordinación Operativa de los Bomberos de la Provincia (Cecop) se gestionan actualmente 26 incidencias que todavía no han sido finalizadas.

En el ámbito de la red viaria, las carreteras de la red provincial que permanecen cortadas al tráfico a las 17,30 horas son la SE-9225, que une Algámitas con Pruna, mientras se realizan análisis técnicos sobre posibles daños en la calzada que podrían evolucionar de forma peligrosa; la SE-5203, de El Coronil a la base de Morón, y su continuación, la SE-5204, hasta Arahal; la SE-5206, que comunica El Coronil con Morón; la SE-3102, en Sevilla capital, desde Valdezorras hasta el núcleo de San José de la Rinconada; y la SE-4104, que va de Guadajoz a Alcolea del Río, a su paso por el río Corbones.

Asimismo, permanecen cerradas al tráfico la vía 225, que conecta Marchena con la A-4; la vía 226, de Fuentes de Andalucía a Carmona; la vía 437, desde El Coronil hacia la A-361; la SE-6300, que va de la N-IV a Lebrija; la SE-5209 y la SE-6201, que comunican Las Cabezas con la provincia de Cádiz; la travesía de la SE-7203, en La Puebla de Cazalla; y la vía 485, ramal de la A-378 hacia la estación de Aguadulce.

Salvo en el caso de la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), el resto de cortes se deben a inundación o embalsamiento. Los técnicos y responsables del servicio de Carreteras, dependiente del Área de Cohesión Territorial, no descartan que se pueda producir algún otro cierre a la circulación, dada la saturación del suelo y la imposibilidad de drenajes si sigue lloviendo.

Por otro lado, desde el servicio de Carreteras han hecho hincapie en que las obras de emergencia que se hicieron en algunas carreteras dañadas tras las lluvias de marzo de 2025, ejecutadas en el segundo semestre del año pasado, han logrado evitar ahora que algunas de esas zonas se inunden de nuevo. Los equipos del Servicio de Carreteras continúan supervisando vías. La información actualizada puede consultarse en el visor de incidencias de la DGT accesible desde la web de la Diputación.

LOS BOMBEROS ATIENDEN 135 AVISOS

En lo que respecta al balance de Bomberos hasta las 17,30 horas de este miércoles, se han atendido 135 avisos. En la sala del CECOP (085) se encuentran gestionando 26 incidencias, aún no finalizadas.

El mayor número de intervenciones a lo largo de toda la jornada ha sido por derrumbes, caídas y apeos (63); seguido de saneamiento y retirada de objetos de vía pública (21); e inundación en vía pública (14). También se ha tenido que intervenir en inundación en dos edificaciones y en un rescate de vivienda en altura.

Por municipios, se han atendido una quincena de avisos en Morón de la Frontera; doce en Mairena del Aljarafe; ocho en Alcalá de Guadaíra y siete en Utrera. También ha habido intervenciones, que superan o rozan la media docena en localidades como Montellano. Los Palacios, El Saucejo, Valencina de la Concepción o Pilas. La dotación de los parques de Mairena del Aljarafe y Osuna se ha reforzado con dos grupos especiales destinados a intervenciones en rescate, por si fueran necesario.

Los responsables de las áreas y servicios de la Diputación de Sevilla implicados en el operativo de prevención y respuesta ante los avisos amarillos de la Aemet por lluvias y vientos en la provincia tienen previsto volver a reunirse este jueves para realizar un seguimiento de la situación. En este caso, la reunión estará presidida por el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio de Bomberos, Gonzalo Domínguez.

La institución provincial vuelve a instar a la población de toda la provincia a extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, a no intentar cruzar, ni a vehículo ni a pie, por zonas anegadas, así como a acudir a fuentes oficiales para obtener información de la situación y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.