Las Cabezas pide a la Junta medidas ante el riesgo de inundaciones y Écija (Sevilla) sigue pendiente del Genil

Situación del río Guadalquivir en Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), Pepe Solano, ha pedido a la Junta de Andalucía a adoptar medidas ante el riesgo de inundaciones en Marismillas y sus pedanías en la jornada de este miércoles a consecuencia de los efectos de la borrasca Leonardo.

El primer edil ha mantenido una reunión con responsables de la Coordinación Biogeográfica de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con el objetivo de conocer la situación actual del cauce y los posibles riesgos derivados de la crecida del río. Ante este escenario, Solano ha solicitado a la Junta de Andalucía "los medios necesarios para el seguimiento y probables acciones de desalojo".

En el encuentro han participado también el alcalde de Marismillas, Castor Mejías, y el alcalde de Lebrija, Pepe Barroso. El alcalde de Las Cabezas estuvo acompañado por el subinspector jefe de la Policía Local, José Manuel López, así como por miembros de Protección Civil.

Solano ha trasladado a la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía y a la delegación territorial de Medio Ambiente la situación "alarmante" que se está viviendo en la zona, información que también ha sido comunicada al subdelegado del Gobierno en Sevilla.

Según las previsiones, a partir de las 18,00 horas se espera una "subida significativa" del nivel del río Guadalquivir, lo que "incrementa el riesgo de inundaciones".

PENDIENTES DE LA CRECIDA DEL GENIL EN ÉCIJA

Por otro lado, el Ayuntamiento de Écija (Sevilla) mantiene desde la mañana el Plan Municipal de Emergencias en Nivel 1 ante el riesgo de inundaciones provocadas por el río Genil.

La alcaldesa de la localidad, Silvia Heredia, ha indicado que el río ha alcanzado a primera hora de la tarde los 4,44 metros sobre el nivel del mar. Si el río llega a los 5 metros, los vecinos de Isla del Vicario "tendrán que ser desalojados obligatoriamente, siguiendo instrucciones de las autoridades pertinentes".

El Consistorio ha informado a los vecinos este miércoles sobre dicha posibilidad. "Todas las familias que sean desalojadas de Isla del Vicario tienen habilitadas habitaciones en un alojamiento de la localidad", ha afirmado la alcaldesa.