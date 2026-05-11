Cambios de tráfico en Sevilla: Habilitados el carril bus de calle Parlamento y cámaras en la Glorieta de los Marineros

Archivo - Imagen de archivo. Glorieta de los Marineros Voluntarios en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este lunes de la apertura al tráfico rodado general del carril bus-taxi de la calle Parlamento de Andalucía y la instalación de cámaras para controlar el acceso en la Glorieta de los Marineros, dos medidas en materia de movilidad que se pondrán en marcha a partir del próximo lunes 18 de mayo.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, la habilitación del carril-bus de la Resolana tiene el objetivo de "agilizar y mejorar la movilidad" en el entorno de la calle Doctor Fedriani, con motivo de las obras del tramo norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla.

Dicha reordenación habilitará el giro a izquierda desde calle Feria hacia Resolana y permitirá salir desde Perafán de Ribera hacia la derecha, dirección Torneo, quedando en este caso inhabilitado el giro a izquierda "por razones de seguridad vial".

Para ello se modificará "de forma conveniente" toda la señalización correspondiente y se inhabilitará, durante todo el tiempo que esté en vigor dicha medida, el control de cámaras que sancionaba a los vehículos que usaran dicho carril reservado para el transporte público.

Sobre la instalación de cámaras para controlar el acceso al carril preferente para bus-taxi existente en el Paseo de las Delicias, en el tramo Glorieta de los Marineros-Avenida de Moliní, en dirección sur, la administración local ha justificado esta medida por "haberse detectado el uso indebido de dicho carril por parte de vehículos no autorizados".

En este sentido, aseguran que permitirá "mayor fluidez del transporte público" en dicho tramo. La cámara y señalización correspondiente estarán situadas en un punto de dicho carril bus-taxi, frente a la Plaza de América.