La campaña de plantación municipal del Distrito Sur de Sevilla suma casi 600 árboles entre calles y zonas verdes

Un operario de Parques y Jardines, en labores de plantación, como imagen de recurso. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Distrito Sur suma 590 árboles en la campaña municipal de plantación 2025-2026 entre las actuaciones ya ejecutadas en calles y espacios urbanos y la fase prevista en el Parque de María Luisa. A ello se añaden, además, 2.400 arbustos en este recinto histórico.

De ese total, 140 árboles corresponden a la ejecución ya registrada en calles y espacios urbanos del distrito. Dentro de esas actuaciones, los mayores volúmenes se localizan en los Jardines del Prado de San Sebastián, con 16 ejemplares de 'Hibiscus tiliaceus'; en la calle Manzanilla, con 12 árboles de las especies 'Brachychiton acerifolius' y cer negundo; y en la calle Nuestra Señora de la Oliva, con once ejemplares de 'Liriodendron tulipifera' y 'Gleditsia triacanthos', detalla el Consistorio en una nota de prensa.

A estas plantaciones se suman otras actuaciones en la calle Reina de la Paz, con siete ejemplares de 'Platanus x hybrida'; en la calle Exposición, con siete árboles de 'Fraxinus ornus'; y en la calle Gerardo Diego, con siete ejemplares de 'Schinus molle'.

La programación ejecutada hasta ahora alcanza también otros puntos del distrito, entre ellos Pacífico, Sierra de Gata, San Salvador, Castillo de Alcalá de Guadaíra, Plaza Aviador Ruiz de Alda, Presidente Cárdenas, Guadarrama, Torre de David, Luis Rosales, La Borbolla o Nuestra Señora de las Mercedes.

ACTUACIONES EN JARDINES HISTÓRICOS

De forma complementaria, la campaña incluye también intervenciones en el entorno de los jardines históricos del Distrito Sur. En el Parque de María Luisa y su entorno se está concluyendo una fase de plantación con 450 árboles y 2.400 arbustos.

En estas intervenciones están incluidas las plantaciones en la Glorieta de Goya, los Jardines de las Delicias y la avenida de Isabel la Católica, dentro de la programación establecida. En el caso del Parque de María Luisa, esta actuación responde además a criterios de recuperación paisajística y de coherencia con la configuración histórica del recinto, con plantaciones que siguen antiguos esquemas del parque y contribuyen a reforzar su estructura vegetal y la reposición de ejemplares en un espacio de alto valor patrimonial.

En conjunto, estas actuaciones forman parte de la campaña municipal de plantación 2025-2026, que se desarrolla en los distintos distritos de la ciudad conforme a la planificación técnica y a las condiciones meteorológicas.