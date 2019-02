El campus de la Loyola en Dos Hermanas (Sevilla) acogerá una jornada de trabajo del proyecto 'Learning to be'

Publicado 11/02/2019 15:35:20 CET

El campus de la Universidad Loyola Andalucía en Dos Hermanas (Sevilla) acogerá el próximo día 18 de febrero, de 17,00 a 20,00 horas, un encuentro con los colegios participantes en el proyecto 'Learning to be' para "conocer de primera mano los avances de la implantación de la metodología en los centros formativos".

'Learning to be' es un proyecto de innovación en el que participa la Universidad Loyola Andalucía junto a universidades e instituciones de otros seis países europeos, y su objetivo es "desarrollar metodologías que sirvan para evaluar las habilidades sociales, emocionales y de salud de los estudiantes".

La jornada de trabajo de la próxima semana, convocada bajo el lema 'Learn to Share', servirá para que los colegios colaboradores del proyecto expongan su experiencia implantando las metodologías que se están testando, según han informado desde la Universidad Loyola en un comunicado.

Un total de 20 colegios de Andalucía, Madrid y Asturias participan en el proyecto 'Learning to Be'. Sus docentes son los encargados de probar con los alumnos los métodos de trabajo que propone el proyecto, pensados para llevar a cabo "un aprendizaje socioemocional efectivo y eficaz".

El proyecto 'Learning to be' nace de la idea de que "un sistema educativo de calidad no se debe limitar a evaluar los conocimientos y el rendimiento académico de los alumnos", sino que, más allá de eso, "debe contar con soluciones que permitan observar y valorar el crecimiento personal, las habilidades sociales, las actitudes y otras competencias generales de los estudiantes".

Por tanto, 'Learning to be' trabaja en "diseñar métodos y herramientas con los que los profesores, acompañados por los alumnos, puedan tomar conciencia de la importancia de los aspectos sociales y emocionales del aprendizaje". Con esa "mejor perspectiva del aprendizaje y la enseñanza", se espera "lograr un desarrollo más saludable de estudiante".

Un primer resultado del proyecto es un manual dirigido a docentes que trabajan en centros de Educación Primaria y Secundaria. Este manual --'toolkit' en la nomenclatura del grupo de trabajo-- ofrece un repertorio de técnicas que permiten a los docentes "trabajar, entrenar y evaluar adecuadamente las competencias sociales y emocionales de los alumnos en clase".

Bajo el título 'Aprender a Ser: Desarrollo de Prácticas y Metodologías para Evaluar las Habilidades Sociales, Emocionales y de Salud en los Sistemas Educativos', este proyecto reúne a investigadores y profesores de España, Finlandia, Italia, Lituania, Portugal y Eslovenia.

Está financiado por fondos europeos, dentro del programa 'Erasmus +', y es una iniciativa del Lithuanian Children and Youth Center. En España, la Universidad Loyola Andalucía y otras instituciones forman parte de del consorcio.

Así, bajo la dirección de Francisco Cuadrado e Isabel Benítez, trabaja en 'Learning to be' un amplio equipo de investigadores y profesores de áreas como la educación, la psicología y la comunicación.