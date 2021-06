Cantillana (Sevilla) se mantendrá en nivel 4 sin cierre perimetral pese al aval del TSJA tras bajar 1.000 casos Covid

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha informado de que el municipio sevillano de Cantillana se mantendrá en el nivel de alerta sanitaria 4 y no contará ni con cierre perimetral ni con cese de actividad al bajar este viernes de mil casos Covid por cada 100.000 habitantes, pese a que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había ratificado esta mañana las citadas restricciones tras la petición realizada por la Administración regional el miércoles, cuando Cantillana alcanzó una tasa de 1089,8 contagios por cada 100.000 habitantes.

En un comunicado, la Junta de Andalucía ha indicado que se ha considerado "razonable" que el municipio se mantenga en el nivel de alerta 4, tras recordar que el miércoles se reunión el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia y revisó la situación de Cantillana, con una tasa de 1089,8 casos en ese momento, lo que "aconsejaba la adopción de la medida consistente en el cierre perimetral". En ese momento, el comité propuso por unanimidad la adopción de la medida consistente en el cierre perimetral, "quedando acreditada tanto la necesidad, como la proporcionalidad de la citada medida, teniendo una duración de siete días naturales contados desde la ratificación y publicidad oficial".

Tras ello, este viernes se ha notificado el auto recurso número 561/2021, dictado por la Sección Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por el que ratifican las medidas solicitadas recogidas en la Orden de 9 de junio de 2021, confinando la localidad.

Sin embargo, indica que, "atendiendo a la situación epidemiológica de Cantillana en la que se viene produciendo una bajada de la incidencia acumulada", con una tasa este viernes de 968,7 infectados confirmados, se ha decidido no recurrir finalmente a ese cierre.

La Junta menciona así el acuerdo del comité de este miércoles en el que se indica que, "si en el momento en que se efectúe la ratificación judicial de la Orden del consejero de Salud y Familias por la que se adoptan las medidas de cierre perimetral del municipio de Cantillana, no hubiera razones epidemiológicas para adoptar tales medidas, las citadas órdenes no serían objeto de publicidad oficial, no produciendo efectos las citadas medidas de cierre perimetral, y en consecuencia el municipio de Cantillana se mantendría en el nivel de alerta sanitaria 4 establecido en la Resolución de 9 de junio de 2021".