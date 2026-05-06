Carlos Cuerpo valora la implantación en Alcalá (Sevilla) de la multinacional suiza Pilatus Aircraft

Ana Isabel Jiménez y Carlos Cuerpo, en el centro, visitan la planta de la multinacional suiza Pilatus Aircraft en Alcalá. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, junto con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha visitado este miércoles la multinacional Pilatus Aircraft Ibérica, asentada en esta localidad, la primera filial en Europa de esta empresa aeronáutica suiza líder en fabricación de jets privados y aviones de entrenamiento militar en Europa.

La regidora y el ministro, en compañía del subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, y del titular municipal de Planificación Estratégica, Jesús Mora, han sido testigos del proceso de producción de esta firma, que lleva meses operando en el parque empresarial alcalareño, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En tal sentido, Jiménez ha mostrado su satisfacción por el funcionamiento de una empresa de tal magnitud y la importancia que supone para la dinamización de la economía en un municipio que es referencia industrial en toda Andalucía.

Por su parte, Cuerpo ha destacado la importancia de que una empresa Suiza haya elegido España para la fabricación de aviones, "enmarcada en el hub aeroespacial ubicado en Sevilla son una muestra de la industria, la innovación y el talento que se desarrolla en nuestro país en sectores de alto valor añadido".

En el curso de la visita, Ana Isabel Jiménez ha compartido con Carlos Cuerpo la importancia de esta industria para el municipio, "la elección de la multinacional en Alcalá no es casual, nuestros parques industriales son un entorno atractivo para la inversión, por el nivel de servicios con el que cuentan, por el apoyo decidido del Ayuntamiento y por las sinergias que ofrecen las 3.000 empresas de nuestra localidad", ha remarcado.

La empresa suiza tiene su planta alcalareña en una nave individual de superficie construida de 8.468 metros cuadrados, situada en el Polígono Alcalá X. Pilatus Aircraft es una empresa suiza con cerca de 90 años de historia y líder en la fabricación de jets privados, aviones de entrenamiento militar y simuladores de vuelo en Europa, que está presente también en Estados Unidos y Australia, aunque mantiene la fabricación y ensamblaje en Suiza.

Fundada en 1939 Pilatus se ha convertido en uno de los principales fabricantes mundiales de aviones monomotores turbohélice. Cuenta con un importante volumen de negocio de miles de millones de euros y más de 5.000 aviones entregados hasta la fecha. La filial de Alcalá de Guadaíra centrará su producción de manera inicial en aeroestructuras para su modelo de jet privado PC-24 y en cableados.