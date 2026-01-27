Carlos Flores Varela inicia su incorporación como nuevo director del Archivo General de Indias en Sevilla

Carlos Flores Varela en imagen de archivo - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid Carlos Flores Varela ha iniciado este martes, 27 de enero, su incorporación como nuevo director del Archivo General de Indias, archivo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura.

Según ha informado el Ministerio de Cultura del Gobierno de España en una nota, en 1993 entró en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y, desde entonces ha desempeñado su labor en distintos archivos.

Además, ha sido director del Archivo Histórico Provincial de Toledo, cargo que ocupa desde 2014 y que ya desempeñó entre 1995 y 2001. A lo largo de su carrera ha estado al frente también del Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid y del Archivo General y de Protección de Datos de la misma facultad.

Flores Varela es especialista en organización y gestión de la información documental y cuenta con formación específica en preservación digital, administración electrónica y gestión de documentos electrónicos.

Su actividad investigadora, según el Ministerior, se ha centrado de manera continuada en los archivos históricos provinciales, los archivos universitarios y su papel en la construcción de la memoria colectiva.

Cabe enmarcar que cuenta con una extensa producción científica al respecto publicada en revistas especializadas y obras colectivas donde aborda temas como la valoración documental, la calidad de la gestión archivística y los retos de los archivos en la era digital.

Es también ponente habitual en universidades, congresos y seminarios nacionales e internacionales y forma parte de distintos órganos consultivos y de evaluación en materia de archivos, patrimonio documental y memoria histórica, tanto a nivel nacional como internacional.

Sobre el Archivo, ubicado en la capital andaluza, cabe subrayar que custodia los fondos producidos por las instituciones creadas por la Administración española para el gobierno y administración de los territorios ultramarinos españoles.

Entre sus fondos destacan los producidos por el Consejo de Indias y las Secretarías de Despacho, la Casa de la Contratación y los Consulados de Sevilla y Cádiz, junto a otros archivos de instituciones y particulares vinculados a la presencia española en América y Asia. Su finalidad es conservar este patrimonio documental y, a través de su organización y descripción, facilitar su acceso y difusión a toda la ciudadanía.